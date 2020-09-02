Pandemi nedeniyle müziği bırakıp manav oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan, İranlı bestekar ve sanatçı Siavash Shahani (48), koronavirüs salgını nedeniyle konserleri ve dersleri iptal olup, işleri bozulunca manavlık yapmaya başladı. Evden getirdiği piyanoyu da dükkanına koyan Shahani, zaman zaman çalarak, müşterilerine dinleti sunuyor. Shahani, "Artık bestekar, sanatçı değilim tam bir manavım" dedi.





Koronavirüs salgını nedeniyle konserleri iptal edilen ve iş yapamayan, İranlı bestekar ve sanatçı Siavash Shahani, pandemi döneminde Alanya'daki evinin bahçesinde meyve ve sebze yetiştirmeye başladı. Bir süre sonra bu işi sevdiğini fark eden Siavash Shahani, manav ve şarküteri dükkanı açmaya karar verdi. Önceden kendisine 'bestekar' diyen Shahani, şimdilerde ise yeni açtığı dükkanında 'sanatçı manav' diyor. Manav ve şarküteri dükkanına evindeki piyanolarından birini getiren Shahani, bazen müşterilerine müzik dinletisi de sunuyor.



MANAV OLMAYA KARAR VERDİ



Evlere de servis yapan Siavash Shahani, artık bestekar değil tam bir manav olduğunu söyledi. Shahani, "Özel okulda piyano dersi veriyordum, orası kapandı. Özel dersler kapandı, konserler iptal oldu. Ondan sonra ben bahçemde domates, salatalık, biber gibi sebzeler yetiştirmeye başladım. Onları müşterilere ulaştırdım, eve teslim sattım. Baktım ki iyi gidiyor, 'vergi vermeliyim, yasal bu işi yapmalıyım' diye düşündüm. Bir yer açayım, hem yasal olsun hem de bu hizmete devam edeyim, diye düşündüm. Birkaç ay geçince bir baktım resmen manavım şimdi. Küçük piyanomu da buraya getirdim, arada onu çalıyorum. Şimdi artık bir bestekar, sanatçı değilim tam bir manavım" dedi.



Çocukluğundan beri sevdiği sanatına koronavirüs nedeniyle ara vermek zorunda kalan Siavash Shahani, manavlığa başladığından beri yaşadığı ilginç anıları da anlattı. Shahani, "Hayatımda çok farklı şeyler yaptığım ve farklı ülkelerde yaşadığım için zor değil. Ama mesela Mahmutlar Mahallesi'nde bir hanımefendiye eve sipariş götürdüm, beni tanıdı. 'Sizi tanıyorum' dedi ama ben müzisyen olduğumu söylemiyorum. 'Konserde gördünüz filan' dedim. Böyle şeyleri ara sıra yaşıyorum. Bir yerde beni gördüklerini, tanıdıklarını hep söylüyorlar, 'Ben manavım' diyorum" diye konuştu.



'BENİM İÇİN FARKLI TECRÜBE OLDU'



Pandeminin bitmesi ve hayatın tamamen normale dönmesiyle birlikte yeniden müziğe döneceğinin altını çizen Shahani, manavlığı da çok sevdiğini ve bu işten de vazgeçmeyeceğini söyledi. Shahani, her iki işi de yürütmek istediğini belirtirken, "Ben çocukluğumdan beri o işi yaptım seviyorum ama bu işi de bırakmam. Mesela müzisyen olduğum zaman az insanla buluşabiliyordum, konuşuyordum, iletişimim kısıtlı insanlarlaydı. Şimdi halkın her kesiminden insanlarla konuşabiliyorum. Bu benim için farklı bir tecrübe oldu. Ben onu değerlendirmeye çalışıyorum" dedi.



'BEN DE SANATÇIYIM ANLIYORUM'



Alanya'da yaşayan ve opera sanatçısı olan Azerbaycan vatandaşı Siavash Asadollahi (58), İranlı sanatçının manavından alışveriş yaptığını ve kendisi de sanatçı olduğu için onu çok iyi anladığını söyledi. Asadollahi, "Bu Covid-19 sıkıntılı, dünya kötü durumda. Ama biz kendimize bakacağız. Yaşamak para istiyor, bu böyle. Ben de sanatçıyım, çok iyi anlıyorum burada Siavash beyi. Hepimiz için iyilik istiyorum, inşallah Allah'ın izniyle bu kötülük dünyadan gidecek" diye konuştu.



'BİZ ÇOK MUTLUYUZ'



Turizmci Hasan Ak (57) da mahallelerinde manav olmasının çok iyi olduğunu dile getirerek, "Bence insanlar farklı işler de yapabilir. Farklı görevler yapabilirler. Mahallemizin ihtiyacı da vardı, manav ve market bize uzak. Bundan dolayı çok mutluyuz, kendilerini de tebrik ederim" dedi.

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