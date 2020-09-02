Sosyal medya cinayeti

Adana'da, Enes Canbolat (23) sosyal medyada tartıştığı Yasincan Aktaş'ı (23) silahla yaraladı. İddiaya göre, bir süre önce silahlı saldırıya uğrayan Aktaş, olaydan Canbolat'ı sorumlu tuttu. Aktaş, sosyal medyada Canbolat'a "Bana neden ateş ettin?" diye hesap sordu. Canbolat da "O gün evdeydim, nasıl ateş edebilirim" karşılığını verdi. Küfürleştiler. Bir gün sonra Canbolat, bir arkadaşından ödünç aldığı otomobille gezerken Aktaş'la karşılaştı. Canbolat, "Anneme nasıl küfür edersin" diyerek yanında taşıdığı tabancayı çıkardı ve 3 el ateş etti. Sonra da aracına binip kaçtı. Sol el ve ayağından vurulan Aktaş, hastaneye kaldırıldı. Yakalanan Canbolat tutuklanırken, yanındaki Umutcan Gültekin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.