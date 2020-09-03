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4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yarın satışa çıkıyor! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?

4 Eylül aktüel ürünler kataloğu yarın raflardaki yerini alıyor. Dar gelirliden yüksek gelirliye kadar pek çok kesime hitap eden market, bu hafta da tüketicilerin ilk tercihi olacak. Vatandaşlar, kataloğu yakından takip ediyor ve sabah saatlerinden itibaren marketin yolunu tutuyor. Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda elektrikli mutfak aletleri, zücaciye ürünleri, televizyon, ev tekstili ürünleri, akıllı cep telefonu gibi ürünler öne çıkıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? İşte 4 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu…

Giriş Tarihi: 3.9.2020 15:20 ABONE OL
BİM 4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yarın satışa çıkıyor! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?

marketler zinciri, bu hafta getirdiği ürünlerle yine tüketicileri kendi bünyesine çekmeyi başaracak. Her hafta getirdiği birbirinden kaliteli ürünleri indirimli bir şekilde sunan BİM Market'in yarınki kataloğu belli oldu. Bu hafta BİM marketlerde; Oppo A5 2020 Cep Telefonu, Dijitsu 42" FHD Uydu Alıcılı TV, Arnica Cyclone Elektrikli Süperge, Fakir Erkek Bakım Seti, Corby Smart Drone, Starcom Nostaljik Büyük Boy Radyo gibi pek çok birbirinden güzel ürün bulunuyor. İşte BİM 4 Eylül Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM 4 EYLÜL 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

yayınlandı. Haberimizin içerisinden BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

BİM 4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yarın satışa çıkıyor! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?

Kumtel Turbo Fırın - 239 TL, Mini Tost Makinası - 129 TL

BİM 4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yarın satışa çıkıyor! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?

Dijitsu 24 inç FHD uydu alıcılı Tv

BİM 4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yarın satışa çıkıyor! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?

Oppo Cep Telefonu A5 2020

BİM 4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yarın satışa çıkıyor! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?

Arnica elektrikli süpürge

BİM 4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yarın satışa çıkıyor! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?

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BİM 4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yarın satışa çıkıyor! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?

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BİM 4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yarın satışa çıkıyor! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?

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BİM 4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yarın satışa çıkıyor! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?
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