Fırın kokusu komşu kavgasına sebep oldu

Komşu kavgası İstanbul Bahçelievler'de 19 Mayıs 2018'de meydana gelmişti. Asliye ceza mahkemesine açılan davanın iddianamesine gere olay şöyle gelişti:

FIRINDAN YAYILAN KOKULAR YÜZÜNDEN UZUN SÜREDİR KAVGALILARMIŞ

Müşteki Muzaffer K., Soğanlı Mahallesi Dumlupınar 2 Sokak 29 numaralı binanın alt katında fırın işletiyordu. Fırıncı ile üst katta oturan şüpheliler arasında fırından yayılan kokular yüzünden uzun süreden beri uyuşmazlık bulunuyordu. Zaman zaman sözlü münakaşalar yaşanmıştı taraflar arasında. Olay günü yine yayılan kokular yüzünden fırıncı Muzaffer K. ile üst katta oturan şüpheliler Gülseren D. ve oğlu Ferhat D. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma daha da büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre çıkan kavga sırasında şüpheli Ferhat D. elinde bulunan cep telefonu ile fırıncı Muzaffer K.'ye vurmaya başladı. Diğer şüpheli Gülseren D. de elindeki bıçakla müştekiyi yaraladı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga yatıştırılarak durduruldu.

Ana oğuldan şikayetçi olan Muzaffer K. ifadesinde, şüphelilerin kendisine "Senin ananı sinkaf edeceğim, sizi öldüreceğim şerefsizler" şeklinde hakaret ve tehditlerde bulunduklarını iddia ederken şüpheli Ferhat D.'nin başına bir cisimle vurduğunu, diğer şüpheli Gülseren D.'nin de elindeki bıçakla kendisini yaraladığını ileri sürdü.

CEP TELEFONU BIÇAK GİBİ SİLAHTAN SAYILDI

Şüpheli Ferhat D. ise alınan ifadesinde şahısların kendisine saldırması üzerine elindeki telefonla müştekiye vurduğunu kabul ederken, olay sırasında karşılıklı hakaret ve tehditlerin olduğunu kabul etti. Diğer şüpheli Gülseren D. ise, olay sırasında paniklediği için eline bıçak aldığını ancak kimseye zarar vermediğini beyan etti.

ŞÜPHELİ ANA OĞULUN 7 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından şüpheli ana oğul hakkında 'Silahla Yaralama, Tehdit, Hakaret' suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle asliye ceza mahkemesine dava açıldı.