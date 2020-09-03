Meraklı Köfteci konusu ve oyuncu kadrosu: Meraklı köfteci kaç yılında, nerede çekildi?

Kemal Sunal denildiğinde akla gelen pek çok Yeşilçam klasiğinde olan Meraklı Köfteci filmi sinemada vizyona girdiğinde oldukça beğeni toplamış ve izleyenlere kahkaha tufanı yaşatmıştı. Sinemadaki gösteriminin sona ermesi sonrası televizyon ekranlarında yıllarca izleyicilerin seyrine sunulan filme ilişkin tüm detaylar öğrenilmek istenerek Meraklı Köfteci konusu ve oyuncu kadrosu detayları ve Meraklı köfteci kaç yılında, nerede çekildi? Sorusu üzerinde araştırmalar devam ediyor. Peki, Meraklı Köfteci konusu nedir, oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? İşte tüm detaylar…

MERAKLI KÖFTECİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU: MERAKLI KÖFTECİ KAÇ YILINDA, NEREDE ÇEKİLDİ?

Meraklı Köfteci, 1976 yapımı Türk filmi.

KONU

Seyyar köftecilik yapan iyi niyetli ama çok meraklı Zühtü, bir gün zor durumdaki bir kıza yardım etmek isterken kendisini onunla evlenmiş bulur. Kızın akrabaları, boşanması hâlinde; Zühtü'nün akrabaları ise evli kalması ve bir çocuk sahibi olması hâlinde mirasa konacakları hayalini kurmaktadırlar. İki arada bir derede kalan Zühtü ise kıza giderek âşık olur.

OYUNCULAR

Kemal Sunal

Gölgen Bengü

Şevket Altuğ

İhsan Yüce

Dinçer Çekmez

Hulusi Kentmen

Ali Şen

Sümer Tilmaç

MERAKLI KÖFTECİ NEREDE ÇEKİLDİ?