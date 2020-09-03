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Yeşilçam’ın bir klasiği olan filmi sinemada vizyona girdiği dönemde halkımız tarafından oldukça ilgi ve beğeni görmüştü. Sinemada gösterimden kalması sonrası uzun yıllardan beri televizyon ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya devam eden filme ilişkin detaylar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda ile ilgili bilgiler ve , ? Sorusuna ilişkin cevaplar araştırılıyor. İşte Meraklı Köfteci konusu ve oyuncu kadrosu ve Meraklı köfteci kaç yılında, nerede çekildi? Sorusu cevapları…

Giriş Tarihi: 4.9.2020 01:52 Son Güncelleme: 4.9.2020 01:53 ABONE OL
Meraklı Köfteci konusu ve oyuncu kadrosu: Meraklı köfteci kaç yılında, nerede çekildi?

Kemal Sunal denildiğinde akla gelen pek çok Yeşilçam klasiğinde olan Meraklı Köfteci filmi sinemada vizyona girdiğinde oldukça beğeni toplamış ve izleyenlere kahkaha tufanı yaşatmıştı. Sinemadaki gösteriminin sona ermesi sonrası televizyon ekranlarında yıllarca izleyicilerin seyrine sunulan filme ilişkin tüm detaylar öğrenilmek istenerek Meraklı Köfteci konusu ve oyuncu kadrosu detayları ve Meraklı köfteci kaç yılında, nerede çekildi? Sorusu üzerinde araştırmalar devam ediyor. Peki, Meraklı Köfteci konusu nedir, oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? İşte tüm detaylar…

MERAKLI KÖFTECİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU: MERAKLI KÖFTECİ KAÇ YILINDA, NEREDE ÇEKİLDİ?

Meraklı Köfteci, 1976 yapımı Türk filmi.

KONU

  • Seyyar köftecilik yapan iyi niyetli ama çok meraklı Zühtü, bir gün zor durumdaki bir kıza yardım etmek isterken kendisini onunla evlenmiş bulur. Kızın akrabaları, boşanması hâlinde; Zühtü'nün akrabaları ise evli kalması ve bir çocuk sahibi olması hâlinde mirasa konacakları hayalini kurmaktadırlar. İki arada bir derede kalan Zühtü ise kıza giderek âşık olur.

OYUNCULAR

  • Kemal Sunal
  • Gölgen Bengü
  • Şevket Altuğ
  • İhsan Yüce
  • Dinçer Çekmez
  • Hulusi Kentmen
  • Ali Şen
  • Sümer Tilmaç

MERAKLI KÖFTECİ NEREDE ÇEKİLDİ?

  • Başrolünde usta aktör Kemal Sunal'ın oynadığı Meraklı Köfteci filmi İstanbul ilinin pek çok semtinde çekilmiştir.

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Meraklı Köfteci konusu ve oyuncu kadrosu: Meraklı köfteci kaç yılında, nerede çekildi?
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