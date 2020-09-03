Son dakika haberleri: Hafta sonu yasak var mı? 5 6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İzmir, İstanbul, Ankara...

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haberleri: Hafta sonu yasak var mı? 5 6 Eylül hafta sonu olacak mı? İzmir, İstanbul, Ankara...

gelişmeleri yakından takip edilmeye başlandı. Son dönemde bölge bazında corona vaka sayısındaki artış nedeniyle çeşitli kısıtlamaların gelip gelmeyeceği vatandaşların gündeminde yer alıyor. A Haber ekranlarında, corona virüsü nedeniyle kısıtlamanın gündemde olduğu açıklanmıştı. İllerdeki vaka durumuna göre; kısıtlamanın gelip gelmeyeceği de belli olacak. Peki; hafta sonu ? 5-6 Eylül hafta sonu bazı illerde sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 3.9.2020 07:13 Son Güncelleme: 3.9.2020 07:18 ABONE OL
SON DAKİKA | Haftasonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 5-6 Eylül hafta sonu bazı illerde sokağa çıkma yasağı var mı?

Havaların soğuması ile birlikte corona virüsün bulaşma riskinde artış gösterme ihtimalinden dolayı önlem ve tedbirlerin alınması planlanıyor. Özellikle çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için öncelikli risk taşıyan corona virüsü nedeniyle da gündeme geldi. A Haber ekranlarında Elif Saatçıoğlu'nun verdiği bilgiler doğrultusunda haftasonu ? 5-6 Eylül hafta sonu bazı illerde sokağa çıkma yasağı var mı? İşte gelişmeleri...

HAFTASONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin son dakika detayları şöyle;

SON DAKİKA | Haftasonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 5-6 Eylül hafta sonu bazı illerde sokağa çıkma yasağı var mı?

, vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeniden gündemde. A Haber ekranlarında, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınması gündemde olan kısıtlamaları paylaşan Elif Saatçıoğlu, illere göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelebileceğini söyledi. Özellikle corona virüsü vaka sayısı yüksek olan illerde, hayatı yavaşlatacak tedbirlerin alınabileceği paylaşıldı. İşte, Ankara'nın gündeminde olan olası tedbirler...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberi: Hafta sonu bazı illerde sokağa çıkma kısıtlaması...

SON DAKİKA | Haftasonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 5-6 Eylül hafta sonu bazı illerde sokağa çıkma yasağı var mı?

A Haber ekranlarında Elif Saatçıoğlu'nun verdiği bilgilere göre, havaların soğumasıyla birlikte bulaşma riskinin artması nedeniyle bir dizi önlemler alınması planlanıyor. Toplantılarda ilköğretimin açık olması, kronik hastalığı olan çocukların uzaktan eğitim alması ve 8 ile 12. sınıfların okula gitmesine sıcak bakılıyor. Üniversitelerin açılması da şu anda gündemde yok.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının da yurt genelinde değil de bölgesel olarak yapılabileceği belirtiliyor. Bu dönemde hayatı durdurmak yerine hareketliliği yavaşlatacak kararlar alınması bekleniyor. Bir ilde vaka sayısı yüksekse o il için hafta sonu getirilmesine sıcak bakılıyor.

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Son dakika haberleri: Hafta sonu yasak var mı? 5 6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İzmir, İstanbul, Ankara...
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