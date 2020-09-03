Son dakika: İzmir'de kan donduran olay! Kalp masajı yaptıkları görüntüler ortaya çıktı

'BİTİRDİNİZ BENİ' DİYE BAĞIRMIŞ

Kuaför salonun yanındaki kahvehanenin sahibi Mehmet Özdemir, "Olay olduğunda burada değildim. Daha sonra geldim. Geldiğimde yaralılara kalp masajı yapılıyordu. Merdivenlerde, 'Bitirdiniz beni' diye bağırmış. Büyük ihtimalle cinnet getirdi. Kuaförde çalışan diğer arkadaş tellerden atlayarak, kaçıp kendini kurtarmış. Diğerleri kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Hepsini tanırdım, hepsi de güzel insanlardı" dedi.