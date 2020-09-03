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: 'de kan donduran olay! Kalp masajı yaptıkları görüntüler ortaya çıktı

'in ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu kadın kuaförü eşi ve 'nu öldürüp, 'ı da ağır yaraladıktan sonra aynı tabancayla intihar eden astsubay Köksal Doğru'nun olay anında, "Bitirdiniz beni" diye bağırdığı iddia edildi. Olayın ardından kanlar içinde kalan 3 kişiye, sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.9.2020 16:29 Son Güncelleme: 3.9.2020 16:41 ABONE OL
Son dakika: İzmir'de kan donduran olay! Kalp masajı yaptıkları görüntüler ortaya çıktı

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Sevgi Mahallesi'ndeki kadın kuaförünün önünde meydana geldi.

Son dakika: İzmir'de kan donduran olay! Kalp masajı yaptıkları görüntüler ortaya çıktı

İddiaya göre, astsubay Köksal Doğru, boşanma aşamasındaki eşi 'nun sahibi olduğu kuaför salonuna gitti. İkili kapı önünde tartıştı. Bu sırada Köksal Doğru, belinden çıkardığı tabancasını art arda ateşledi.

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Son dakika: İzmir'de kan donduran olay! Kalp masajı yaptıkları görüntüler ortaya çıktı

Doğru'nun tabancasından çıkan kurşunlar, ile iş yerinde çalışan ve dükkana malzeme getiren 'na isabet etti. Mermilerin hedefi olan 3 kişi kanlar içinde yere yığılırken, Köksel Doğru olay yerinden 100 metre ileride tabancasını başına ateşleyerek, intihar etti.

Fotoğraftaki: Alper Rapuroğlu

Son dakika: İzmir'de kan donduran olay! Kalp masajı yaptıkları görüntüler ortaya çıktı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ve ile Köksel Doğru'nun yaşamını yitirdiği, 'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi.

Fotoğraftaki: Handan Doğru

Son dakika: İzmir'de kan donduran olay! Kalp masajı yaptıkları görüntüler ortaya çıktı

, ambulansla Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Önal'ın hastanedeki tedavisi sürerken, hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Fotoğraftaki: Gizem Önal

Son dakika: İzmir'de kan donduran olay! Kalp masajı yaptıkları görüntüler ortaya çıktı

'BİTİRDİNİZ BENİ' DİYE BAĞIRMIŞ

Kuaför salonun yanındaki kahvehanenin sahibi Mehmet Özdemir, "Olay olduğunda burada değildim. Daha sonra geldim. Geldiğimde yaralılara kalp masajı yapılıyordu. Merdivenlerde, 'Bitirdiniz beni' diye bağırmış. Büyük ihtimalle cinnet getirdi. Kuaförde çalışan diğer arkadaş tellerden atlayarak, kaçıp kendini kurtarmış. Diğerleri kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Hepsini tanırdım, hepsi de güzel insanlardı" dedi.

Son dakika: İzmir'de kan donduran olay! Kalp masajı yaptıkları görüntüler ortaya çıktı

'KALP MASAJI YAPTIKLARI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI'

Görgü tanıklarından Necla Özbudak da "Yeğenime gelmiştik. Eşim bizi almaya gelmişti. Saniyelerle kurtulduk.

Son dakika: İzmir'de kan donduran olay! Kalp masajı yaptıkları görüntüler ortaya çıktı

Silah sesleri geldiğinde kapının önündeydik. Kabus yaşadık, hala etkisindeyiz. Silah sesi geldiğinde yukarıdan bir şey düştü sandık. Silah sesini duymadan çıksaydık ben, oğlum ve eşime ne olurdu bilmiyorum" diye konuştu.

Son dakika: İzmir'de kan donduran olay! Kalp masajı yaptıkları görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan, olaydan sonra 112 Acil ekiplerinin 3 kişiyi yaşatmak için kalp masajı yaptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, sağlık ekipleri 3 kişiyi yaşatmak için mücadele ediyor.

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Son dakika: İzmir'de kan donduran olay! Kalp masajı yaptıkları görüntüler ortaya çıktı
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