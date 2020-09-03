Yetiştirdiği akreplerin zehrini koronavirüs tedavisinde kullanmak istiyor

Geçenlerde beni İtalya'dan arayıp akrep zehrinin koronavirüse karşı bir etkisinin olup olmadığına dair Türkiye'de bir çalışma yürütülüp, yürütülmediğini sordular. Ben de 'Maalesef böyle bir çalışma yürütülmüyor' dedim. Şimdiye kadar Almanya, İtalya ve Fransa gibi birçok ülkeye ihraç ettik. Küçükken bir akrebin beni sokmasıyla başlayan süreç, bugün buralara geldi. Her akrepten 15 gün içerisinde bir susam tanesi kadar zehir elde ediyoruz."