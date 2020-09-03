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Yetiştirdiği akreplerin zehrini tedavisinde kullanmak istiyor

'da 30 yıldır yetiştiriciliğiyle uğraşan Ali Yılmaz, birçok hastalığa karşı şifa olan akrep zehrinin, koronavirüse karşı etkili olup olmadığına yönelik bilim insanlarının araştırma yapması gerektiğini belirterek, akrep zehrinde bulunan 150 farklı proteinin, tedavisinde ilaç olarak kullanılabileceğini öne sürdü. Yılmaz, bunun için yapılacak her türlü çalışmaya destek verebileceğini de sözlerine ekledi.

DHA
Giriş Tarihi: 3.9.2020 12:21 Son Güncelleme: 3.9.2020 12:21 ABONE OL
Yetiştirdiği akreplerin zehrini koronavirüs tedavisinde kullanmak istiyor

'nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi'nde yaşayan Ali Yılmaz, 30 yıldır her insanın korkup çekindiği akreplerle bir arada yaşıyor. Çocukken kendisini sokan ve bundan sonra akrepleri araştırmaya başlayan Yılmaz, merakını mesleğe dönüştürdü.

Yetiştirdiği akreplerin zehrini koronavirüs tedavisinde kullanmak istiyor

Uzun yıllar uğraştığı işini büyüten Yılmaz, evinin altında bulunan depoyu, üretim tesisine dönüştürdü. Türkiye'de sadece 'da bulunan ve zehrinden serum elde edilen Androctonus Crassicauda türü akrepleri beslediğini belirten Yılmaz, birkaç kez akreplerin kendisini sokması üzerine vücudunun bağışıklık kazandığını söyledi.

Yetiştirdiği akreplerin zehrini koronavirüs tedavisinde kullanmak istiyor

Bilim insanlarına çağrıda bulunan Yılmaz, zehrinde bulunan 150 farklı proteinin, tedavisinde ilaç olarak kullanılabileceğini öne sürerek, bunun için yapılacak her türlü çalışmaya destek verebileceğini ifade etti.

Yetiştirdiği akreplerin zehrini koronavirüs tedavisinde kullanmak istiyor

'AKREP ZEHRİ BİRÇOK HASTALIĞIN İLACI'

Emes, beyin tümürü, kanser gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılan zehrinden yapılan sıvının üretilmesine ön ayak olduklarını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

Yetiştirdiği akreplerin zehrini koronavirüs tedavisinde kullanmak istiyor

"Burada yetiştirdiğimiz akrepleri, anlaşmalı olduğumuz firmalara götürüp, satışını yapıyoruz. Akreplere 12 volt elektrik vererek zehrini alabiliyoruz. Bu ; , yılan sokmalarına karşı panzehir oluyor. Ayrıca birçok hastalığın ilacında kullanılıyor. Dünyanın birçok ülkesinden talep geliyor.

Yetiştirdiği akreplerin zehrini koronavirüs tedavisinde kullanmak istiyor

Geçenlerde beni İtalya'dan arayıp zehrinin koronavirüse karşı bir etkisinin olup olmadığına dair Türkiye'de bir çalışma yürütülüp, yürütülmediğini sordular. Ben de 'Maalesef böyle bir çalışma yürütülmüyor' dedim. Şimdiye kadar Almanya, İtalya ve Fransa gibi birçok ülkeye ihraç ettik. Küçükken bir akrebin beni sokmasıyla başlayan süreç, bugün buralara geldi. Her akrepten 15 gün içerisinde bir susam tanesi kadar elde ediyoruz."

Yetiştirdiği akreplerin zehrini koronavirüs tedavisinde kullanmak istiyor

'KORONA İLACI İÇİN DESTEK VERİRİM'

zehrine yurt ve yurt dışından talep olduğunu aktaran Yılmaz, "Bu konuda genelde kendi ülkemizin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Bize iyi bir gelir sağlıyor. Yapılan bilimsel araştırmalarda akrebin 1 damla zehrinde, yaklaşık 150 protein olduğu söyleniyor.

Yetiştirdiği akreplerin zehrini koronavirüs tedavisinde kullanmak istiyor

Bu proteinlerin genelde antibiyotik olarak kullanıldığı da bilimsel çalışmalarda tespit edilmiş. Bütün dünyayı kasıp kavurmuş olan bu salgını için yapılacak ile ilgili çalışmalarda ülkeme, istediği desteği sağlarım. Bilim insanları bu konuda araştırma yapmalıdır" dedi.

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Yetiştirdiği akreplerin zehrini koronavirüs tedavisinde kullanmak istiyor
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