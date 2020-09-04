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4 Eylül Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı saati ile il il namaz vakitleri burada!

Müslümanlar için bayram olan Cuma gününün gelmesi ile birlikte Cuma namazı saati araştırılmaya başlandı. Bu önemli günü ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar camileri dolduracak, dualar edecekler. Her cuma olduğu gibi bugün de Cuma namazı saati ile il il namaz vakitleri araştırılıyor. Peki 'ne ait namaz saatleri takvimine göre, 4 Eylül 2020 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bu başlık altında, , ve başta olmak üzere il il Cuma namazı saatleri yer almaktadır..

Giriş Tarihi: 4.9.2020 11:58 Son Güncelleme: 4.9.2020 12:07 ABONE OL
4 Eylül Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Cuma namazı saati ile il il namaz vakitleri burada!

Cuma namazı için kısa bir süre kaldı. Bu nedenle cuma saati vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Başta , Konya, , gibi büyükşehirler olmak üzere birçok ilde müslümanlar cuma namazı saat kaçta sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, bu hafta cuma namazı saat kaçta kılıncak?

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 4 EYLÜL 2020

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il Cuma namazı saatleri...

4 Eylül Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Cuma namazı saati ile il il namaz vakitleri burada!

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

Saat: 13:08

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

Saat: 12:53

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

Saat: 13:15

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

4 Eylül Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Cuma namazı saati ile il il namaz vakitleri burada!

CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINIR?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed'e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf'a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 58).

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû', IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine'ye hicretinden önce Nakîu'l-Hadamat'ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu's-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus'ab b. Umeyr Medine'de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 255).

Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 255).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

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4 Eylül Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Cuma namazı saati ile il il namaz vakitleri burada!
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