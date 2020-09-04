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programından son dakika: Eşini doğuma gönderip kendisi başka kadınla düğün yaptı! Savunması ise pes dedirtti

Atv ekranlarında yayınlanmakta olan programından izleyenleri şaşkına çeviren bir son dakika haberi geldi. Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde programa katılan bir kadının iddiasına göre; doğuma gittiği gün eşinin başka bir kadın ile düğün yaptığını ifade etti. Şoke eden bu iddia sonrası canlı yayına bağlanan eş, yaptığı bu hareketin nedeni olarak karısının kendisine kahvaltı hazırlamadığını söyleyince stüdya adeta birbirine girdi. İşte Programın sunucusu Esra Erol'u çıldırtan savunma ve son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 4.9.2020 14:12 Son Güncelleme: 4.9.2020 14:13 ABONE OL
Esra Erol programından son dakika: Eşini doğuma gönderip kendisi başka kadınla düğün yaptı! Savunması ise pes dedirtti

Son dakika haberler… 'da programında geçtiğimiz gün katılan Elif isimli genç kadın; doğuma gittiği gün eşi Tarık Bayraktar'ın başka bir kadınla dini nikah ve düğün yaptığını açıkladı. Canlı yayına bağlanan Tarık Bayraktar'ın savunması ise "yok artık" dedirtti. Bayraktar; dini nikahlı olduğu eşi Ayşe'nin, evli ve çocuğunun olduğunu bildiğini ifade ederken "Elif evi temizlemiyor ve bana kahvaltı hazırlamıyor" dedi. Bu savunma izleyenleri şoke ederken sunucu Esra Erol ise öfke kustu. İşte gelen son dakika haberinin detayları…

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7 Aylık hamileyken eşinin kendisini terk ettiğini ardından ise hamile olmasına rağmen kendisini hiç arayıp sormadığını ifade eden genç kadın, doğum yaptığı gün ise Tarık Bayraktar'ın başka bir kadınla düğün yaptığını ve onunla dini nikah kıydığını ifade etti…

Esra Erol programından son dakika: Eşini doğuma gönderip kendisi başka kadınla düğün yaptı! Savunması ise pes dedirtti

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!

Atv ekranlarında yayınlanmakta olan 'da programında izleyenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

31 Ağustos tarihinde Hatay'dan Esra Erol canlı yayınına katılan Elif Bayraktar, yaşadıklarını şöyle anlattı:

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Esra Erol programından son dakika: Eşini doğuma gönderip kendisi başka kadınla düğün yaptı! Savunması ise pes dedirtti

"7 aylık hamile olduğum dönemde eşim Tarık beni terk etti. Ailemin yanına gittim. Beni hiç aramadı, doğuma gittiğimde ise bir başkasıyla dini nikah kıydığını ve üstüne düğün yaptığını öğrendim."

Bu iddia tüm izleyenleri şaşkına çevirirken iddiaların odağı Tarık Bayraktar canlı yayına bağlanarak kendini savundu.

"Ben eşimi terk etmedim, beni o terk etti. Şu an dini nikahlı olduğum eşim Ayşe, çocuğumu ve evli olduğumu biliyor. Eşim Elif evi temizlemiyor, bana sabah kahvaltı hazırlamıyor" ifadelerini kullandı.

Esra Erol programından son dakika: Eşini doğuma gönderip kendisi başka kadınla düğün yaptı! Savunması ise pes dedirtti

ESRA EROL'U ÇILDIRTAN SAVUNMA!

Canlı yayında bu ifadeleri kullanarak kendini aklamaya çalışan Tarık Bayraktar'a 'dan yanıt gecikmedi.

"Evlilik birine yemek yapmak, evi temizlemek değil. Siz hayatı paylaşmak için evleniyorsunuz, kimseyle kendinize hizmet etmesi için evlenemezsiniz. Ayrıca evliyken başkasıyla nasıl düğün yapabildiniz" diyerek adeta öfke kustu.

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Esra Erol programından son dakika: Eşini doğuma gönderip kendisi başka kadınla düğün yaptı! Savunması ise pes dedirtti
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