Esra Erol programından son dakika: Eşini doğuma gönderip kendisi başka kadınla düğün yaptı! Savunması ise pes dedirtti

Son dakika haberler… Esra Erol'da programında geçtiğimiz gün katılan Elif isimli genç kadın; doğuma gittiği gün eşi Tarık Bayraktar'ın başka bir kadınla dini nikah ve düğün yaptığını açıkladı. Canlı yayına bağlanan Tarık Bayraktar'ın savunması ise "yok artık" dedirtti. Bayraktar; dini nikahlı olduğu eşi Ayşe'nin, evli ve çocuğunun olduğunu bildiğini ifade ederken "Elif evi temizlemiyor ve bana kahvaltı hazırlamıyor" dedi. Bu savunma izleyenleri şoke ederken sunucu Esra Erol ise öfke kustu. İşte gelen son dakika haberinin detayları…
7 Aylık hamileyken eşinin kendisini terk ettiğini ardından ise hamile olmasına rağmen kendisini hiç arayıp sormadığını ifade eden genç kadın, doğum yaptığı gün ise Tarık Bayraktar'ın başka bir kadınla düğün yaptığını ve onunla dini nikah kıydığını ifade etti…
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Esra Erol'da programında izleyenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
31 Ağustos tarihinde Hatay'dan Esra Erol canlı yayınına katılan Elif Bayraktar, yaşadıklarını şöyle anlattı:
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"7 aylık hamile olduğum dönemde eşim Tarık beni terk etti. Ailemin yanına gittim. Beni hiç aramadı, doğuma gittiğimde ise bir başkasıyla dini nikah kıydığını ve üstüne düğün yaptığını öğrendim."
Bu iddia tüm izleyenleri şaşkına çevirirken iddiaların odağı Tarık Bayraktar canlı yayına bağlanarak kendini savundu.
"Ben eşimi terk etmedim, beni o terk etti. Şu an dini nikahlı olduğum eşim Ayşe, çocuğumu ve evli olduğumu biliyor. Eşim Elif evi temizlemiyor, bana sabah kahvaltı hazırlamıyor" ifadelerini kullandı.
ESRA EROL'U ÇILDIRTAN SAVUNMA!
Canlı yayında bu ifadeleri kullanarak kendini aklamaya çalışan Tarık Bayraktar'a Esra Erol'dan yanıt gecikmedi.
"Evlilik birine yemek yapmak, evi temizlemek değil. Siz hayatı paylaşmak için evleniyorsunuz, kimseyle kendinize hizmet etmesi için evlenemezsiniz. Ayrıca evliyken başkasıyla nasıl düğün yapabildiniz" diyerek adeta öfke kustu.