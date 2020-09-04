Esra Erol programından son dakika: Eşini doğuma gönderip kendisi başka kadınla düğün yaptı! Savunması ise pes dedirtti

Son dakika haberler… Esra Erol'da programında geçtiğimiz gün katılan Elif isimli genç kadın; doğuma gittiği gün eşi Tarık Bayraktar'ın başka bir kadınla dini nikah ve düğün yaptığını açıkladı. Canlı yayına bağlanan Tarık Bayraktar'ın savunması ise "yok artık" dedirtti. Bayraktar; dini nikahlı olduğu eşi Ayşe'nin, evli ve çocuğunun olduğunu bildiğini ifade ederken "Elif evi temizlemiyor ve bana kahvaltı hazırlamıyor" dedi. Bu savunma izleyenleri şoke ederken sunucu Esra Erol ise öfke kustu. İşte gelen son dakika haberinin detayları…

ESRA EROL'DA BÜYÜK ŞOK! EŞİNİ DOĞUMA GÖNDERDİ, BAŞKA KADINLA DÜĞÜN VE DİNİ NİKAH YAPTI…

7 Aylık hamileyken eşinin kendisini terk ettiğini ardından ise hamile olmasına rağmen kendisini hiç arayıp sormadığını ifade eden genç kadın, doğum yaptığı gün ise Tarık Bayraktar'ın başka bir kadınla düğün yaptığını ve onunla dini nikah kıydığını ifade etti…