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Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı 635 bini geçti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını devam ediyor. Her ülke bu salgın ile ilgili verilerini paylaşılıyor. Bu ez Cumhuriyeti koronavirüs ile ilgili verilerini paylaştı. Ülkeden alınan son verilere göre koronavirüs vaka sayısı 635 bini aştı.

AA
Giriş Tarihi: 5.9.2020 01:56 Son Güncelleme: 5.9.2020 02:01 ABONE OL
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı 635 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti, ülkesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını kamuoyuyla paylaştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 115 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 14 bin 678'e çıktı.

VAKA SAYISI 635 BİNİ AŞTI

Ülkede son 24 saatte 2 bin 63 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 635 bin 78e çıktı. Bugüne kadar 3 milyon 765 bin 700 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 557 bin 818'i iyileşti.

KORONAVİRÜSÜN AFRİKA'DA EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKE

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti. Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı 635 bini geçti
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