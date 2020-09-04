Kayınpederi tarafından vurulan damadın ailesinden çarpıcı iddia

Sonra bizlere haber verdi, bize hastanede olduğunu söylediler. Ama karalama olduğu zaman, işte böyle gencecik bir insanı karalayıp, ailesinden mağdur edip çocuklarından koparmak için böyle bir iftirayla bir insanın canına neden olabiliyorlar. Acımız büyük. Rabbim kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dedi.