Bu yıl KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman alınacak, tarih belli oldu mu? 2020 KYK burs ve yurt başvuruları nasıl ve hangi tarihte yapılacak?

Üniversite tercih sonuçlarının erişime açılmasının ardından bu süreçte devlet tarafından sağlanan KYK burs ve yurtların başvuru tarihleri milyonlarca kişinin gündemindeki yerini aldı. Kredi ve Yurtlar kurumunun duyurular ekranı her gün vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, KYK burs ve yurt başvuru tarihleri belli oldu mu, nasıl ve ne zaman olacak? 2020 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…
Milyonlarca üniversite öğrencisine maddi destek amaçlı verilen KYK burs ve kredi başvuruları için araştırmalar son günlerde artış yaşadı. Üniversite tercihlerini gerçekleştiren adaylar bu kapsamda eğitim hayatlarında bir nebze maddi destek olması adına Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesine başvurularını gerçekleştirmek istiyor.
KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı Twitter üzerinden KYK yurt başvurularıyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, sürecin Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı takvime göre belirleneceği bildirildi. Açıklamada şunlar ifade edildi;
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleyecek ve kamuoyuyla paylaşacak.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 pandemisi dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüğü vurgulanarak, ''Bakanlığımız, ailelerinin bizlere emanet ettiği yüz binlerce üniversiteli gencimizin sağlık, huzur ve güvenliği için tüm tedbirleri almaktadır" denildi.
Bu bağlamda Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:
"Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir."
Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam eden başvurular, e-Devlet üzerinden alındı. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyordu. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebildiler.
KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
Geçtiğimiz yıl Ekim ayı içerisinde e-Devlet üzerinden alınan KYK burs ve kredi başvuruları bu yıl Yükseköğretim Kurulu akademik takviminin yayımlanmasının ardından belirlenecek. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin yapılıp yapılmayacağı henüz net olarak bilinmiyor.