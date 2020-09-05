Köşe bucak koronavirüs denetimi

İçişleriBakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Kovid-19 Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi" konulu genelge doğrultusunda 81 ilde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere valiler, belediye başkanları, kaymakamlar, polis ve zabıta ekipleri de katıldı. Denetimler sırasında vatandaşlara kurallara uymaları ve Kovid-19'a karşı tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.Kentteki 39 ilçede denetimler yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın koordinasyonunda yapılan denetimlerde, ticari taksiler, pazar yerleri, toplu taşıma araçları, lokanta, restoran, kafe, alışveriş merkezlerinde incelemelerde bulunuldu.Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentteki esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyararak, "Vakaların artışını önlemek elimizde. Önlemlere ne kadar uyarsak o kadar sonuç alacağız" dedi.Mersin'de Vali Ali İhsan Su yolcu taşıma araçları ve semt pazarlarını denetledi. Otobüsteki yolcularla sohbet eden Su, maske, hijyen ve sosyal mesafe uyarılarında bulundu. Denetimlerde polisler bilgilendirici broşürler dağıttı. SABAHValisi Seddar Yavuz, koronavirüs karantinasında olmasına rağmen sokağa çıkarak karantina ihlali yapanlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yavuz, "Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için hastanede yatması gerekmeyen pozitif vakalarla temaslılarına karantina uygulaması yapmaktayız. Israrlı adli ve idari işlem yapmamıza rağmen karantina kurallarına uymayanlar var. Masum insanlara bu hastalığın bilerek bulaşmasına sebep olanlar toplumla nasıl helalleşecekler" dedi./ SABAH