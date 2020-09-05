Son dakika haberi: 9 Aydır kayıp olan Gülistan Doku'nun annesinden yürekleri dağlayan sözler... "Kızımın ölüsüne de razıyım!"

Dokuz ay önce Gülistan Doku kaldığı yurttan 5 Ocak'ta ayrılmış ve ardından kendisinden haber alınamamıştı. Şüpheli olaya ilişkin son dakika haberi geldi. 21 Yaşındaki kayıp genç kızından haber alamayan acılı anne Bedriye Doku ise gözü yaşlı bekleyişini sürdürürken "Hangi anne kızının ölüsünü ister, ben kızımın ölüsüne de razıyım" ifadeleri ile bir annenin en acı arzusunu ifade etti. İşte Gülistan Doku olayına ilişkin detaylar ve kayıp genç kızın annesinden acı dolu sözler…

GÜLİSTAN DOKU 9 AYDIR BULUNAMIYOR…

Tunceli Munzur Üniversitesi'nde Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olduğu bilinen 21 yaşındaki Gülistan Doku ikamet ettiği yurttan 5 Ocak 2020 tarihinde çıkmış ardından ise kendisinden herhangi bir haber alınamamıştı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi Tunceli'ye gelerek kızları Gülistan'ın kaybolduğu ihbarıyla polise başvurmuş ve ekiplerin arama çalışmaları başlamıştı…