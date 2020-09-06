155’i arayıp Devlet büyüklerine küfrediyordu! Cezası belli oldu

155 polis imdat hattını arayarak devlet büyüklerine küfürler savuran genç adam yapılan yargılama sonrası 3 bin 600 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Olay 22 Ekim 2019 yılında meydana geldi. 43 yaşındaki Erkan A., İstanbul Eyüp'te ikamet ediyordu. 155 polis imdat hattını arayan genç adam telefondaki görevli memura, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler sarf etti.

Emniyet görevlisinin durumu kayıt altına alıp savcılığa bildirmesi sonrası kimliği tespit edilen Erkan A., hakkında soruşturma başlatıldı.

"ALKOLLÜYDÜM HATIRLAMIYORUM"

Savcılıkta ifadesi alınan genç adam kendisini o gün alkollü olduğunu 155 polis imdat hattını aradığını hatırlamadığını fakat numarasının kendisine ait olduğunu söyleyerek savundu. Pişman olduğunu belirten şüpheli birde Cumhurbaşkanından özür diledi.

DAHA ÖNCEDE AYNI SUÇTAN CEZA ALMIŞ

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Erkan A. hakkında 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan iddianame düzenlendi. Genç adamın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği anlatılan iddianamede genç adamın geçtiğimiz yıllarda aynı suçtan yargılanıp adli para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

BU KEZ PARA CEZASI ALDI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonrası genç adamın suçu işlediğine kanaat getirerek 3 bin 600 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme gerekçeli kararında 155 ihbar hattının kayıt çözüm tutanağında şüphelinin kendisine ait cep telefonu numarasını ve sesini delil olarak gösterdi.