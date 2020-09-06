Kadına şiddete karşı yeni yol haritası

Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi için adli yılın başlaması ile yeni uygulamalar da hayata geçirildi. Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen yazıda, Bakanlık tarafından yakın zamanda yayımlanan "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanması" konulu genelge uyarınca kadına yönelik şiddetle mücadelede koruyucu ve önleyici tedbirlerin önemine işaret edilerek yeni uygulamalar hakkında bilgi verildi. Bu göre şu tedbirler uygulanacak:Tedbir kararlarının kolluk birimleri tarafından tebliği uygulaması sayesinde şiddet uygulayan kişilerin dikkati çekilecek. Kişi, şiddete başvurması durumunda hapse girebileceği yönünde ihtar edilecek. Bu uygulama tebligat yapılamaması veya tebliğin gecikmesi gibi sorunları ortadan kaldıracak.Tekrarlanan şiddet vakaları veya tedbir kararlarının ihlali durumunda gecikmeksizin zorlama hapsi uygulanacak. Bu uygulama ile verilen tedbire uyulması ve şiddet eylemlerinin tekrarlanmaması hususunda caydırıcılık da sağlanmış olacak.Aile içi ve kadına yönelik şiddet vakaları belirli Cumhuriyet savcıları üzerinden takip edilecek.Mağdurun daha önce şiddete uğrayıp uğramadığı mutlaka kontrol edilecek. Bu yönde bulgulara ulaşılması durumunda şüpheli hakkında etkili koruma tedbirlerine başvurulacak.Özellikle nitelikli ve tekrarlanan şiddet olgusu içeren vakaların risk değerlendirmesi daha dikkatli yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden mutlaka sosyal inceleme raporu istenecek.Talep edilecek koruyucu ve önleyici tedbir kararları belirlenirken, kolluk birimleri tarafından doldurulan olay kayıt formu ve hazırlanan sosyal inceleme raporu dikkate alınacak. Öfke kontrolü, stresle baş etme, madde bağımlılığı tedavisi gibi vakaya özel uygun önleyici tedbir kararları da göz önünde bulundurulacak.İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında Batman'da İ.E'nin cinsel istismar olayının ardından intihara kalkışması ve bir süre sonra hayatını kaybetmesine ilişkin konuyla ilgili Musa Orhan hakkında olay kamuoyuna yansıdan önce idari soruşturma başlatıldığını ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildiğini kaydedetti. Hayatını kaybeden kadın sayısının geçen yılın ağustosuna göre yüzde 33 azaldığını ifade eden Çataklı, yılbaşından bugüne ölen kadınların sayısının 169 olduğunu söyledi. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 232 idi.