Son dakika! Eski sevgilisinden HPV bulaştığını öğrendi, soluğu savcılıkta aldı

Son dakika haberi... Tuğçe Y., Cihan B. ile sevgili oldukları dönemde yaşadıkları birliktelik sonrasında yollarını ayırma kararı aldı. Aradan geçen birkaç ayın ardından Tuğçe Y.'nin vücudunun çeşitli bölgelerinde et beni ve siğiller çıkmaya başladı. Bu durumdan rahatsız olan genç kadın hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan muayene sonrasında vücudunun çeşitli bölgelerinde çıkan siğiller yakıldıktan sonra tahlil yapıldı. Tahlil sonucunu alan genç kadın büyük bir şok yaşadı.

VİRÜS BULAŞTIRMIŞ

Siğil şikayeti yaşayan genç kadın, tahlil sonucunda kendisine HPV virüsü bulaştığını öğrendi. İlk iş yollarını ayırdığı eski sevgili Cihan B. İle iletişime geçti. Durumdan habersiz olan Cihan B., kendisinin de siğil problemi yaşadığını fakat önemsemediğini söyledi. Eski sevgilisinin HPV testinin pozitif çıkması ardından hastaneye başvurarak test yaptıran genç adam kendisinin de taşıyıcı olduğunu öğrendi.

HABERSİZ TAŞIYICI

Durum karşısında üzüntüsünü ve bilmediğine dile getirse de Tuğçe Y., kendisine tedavisi bulunmayan ve kanser riski taşımasına neden olan bu hastalığı bulaştıran eski sevgilisinden şikayetçi oldu. İfadesi alınan genç öğretmen, kendisinde hastalık olduğunu bilmediğini, Tuğçe'nin durumu anlattıktan sonra hastaneye gidip başvuru yaptığını ve Tuğçe'nin başına gelen bu durum sonrası her an yanında olduğunu kaydetti. Soruşturma, sürüyor.

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