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Başkentte akılalmaz soygun: 4,4 milyon lira kayıp

'nın Yenimahalle ilçesinde bir bankada sevkiyat yapan para nakil görevlisi A.B., üç bankaya uğradıktan sonra araçta bulunan 4,4 milyon lirayı alarak kayıplara karıştı. Zanlının parayı taşıma görüntüleri kameralara yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 18:07 Son Güncelleme: 7.9.2020 18:10 ABONE OL
Başkentte akılalmaz soygun: 4,4 milyon lira kayıp

Ankara'da akılalmaz bir soygun gerçekleşti. Banka sevkiyat görevlisi, 3 bankayı dolaştıktan sonra ortadan kaybolarak kayıplara karıştı.



4,4 MİLYON LİRAYI ALARAK KAYIPLARA KARIŞTI

Daha önce 2 bankaya uğrayarak buraya paraları teslim eden zırhlı araç şoförü A.B. üçüncü bankaya geldikten sonra sadece zırhlı aracın kasasının şifrelerini girdikten sonra araçta yer alan 4.4 milyon TL'yi alarak daha önce park ettiği abisi S.B.'ya ait 06 JV 629 plakalı araçla kaçtı. Şahsın parayı taşıma görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayı gördüğünü söyleyen esnaflardan Adnan Köz, "Banka arabasını soymuşlar buradan geçerken, arkadaşı koşarken gördüm ondan sonra kamera kaydına baktım. Polisler geldi, o sıra buradan güvenlik görevlisi geçti mi diye sordular. Geçti dedik. O ara kamera kaydına baktılar, iki tane sırt çantasını almış, adam aşağı doğru koşuyordu. Olay bundan ibaret" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken şahsı arama çalışmaları sürüyor.

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Başkentte akılalmaz soygun: 4,4 milyon lira kayıp
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