Dev kelebeğe büyük ilgi

Konya'nın Selçuklu ilçesi Sille Parsana mahallesindeki Tropikal Kelebek Bahçesi, pandemi döneminde de ziyaretçi akınına uğruyor. 3 bin 500 metrekarelik gezi alanı ile toplamda 7 bin 600 metrekarelik bir kullanım alanına sahip bahçede, tropikal ülkelerden gelen kelebeklere doğal yaşam alanı sunuluyor. Ayrıca farklı hayvan türleri ile 106 türde yaklaşık 20 bin bitki yer alıyor. Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip tropikal kelebek bahçesi, 45 farklı türde rengarenk binlerce kelebeğe ev sahipliği yapıyor. Bahçenin en fazla dikkat çeken kelebeği ise Filipinler'den getirtilen dünyanın en büyük kelebeği "Atlas". Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen 28 santimetre kanat açıklığına ulaşabilen kahverengi tonlarına sahip "Atlas" dünyanın en büyük kelebeği unvanına sahip.