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HABERİ: Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. 'nun doktorundan kritik açıklama! ...

Son yıllarda Türkiye'nin en çok sevilen ilahiyatçılarından 'nun corona virüse yakalanması herkesi derinden üzmüştü. Nihat Hoca'nın sağlık durumu ile ilgili detayları doktoru açıklamasıyla aktardı. Tüm dünyada geniş çaplı ölümlere neden olan yüzünden daha önce ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu hoca da vefat etmişti. Nihat Hatipoğlu'nun corona virüsü atlattığına dair ifadeler kullanan doktorunun son dakika açıklamaları haberimizde...

Giriş Tarihi: 7.9.2020 14:04 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun doktorundan kritik açıklama! Corona virüs...

Sosyal medyada yer alan iddialarda 'nun durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığına dair ifadeler kullanılmıştı. Hatipoğlu ailesi bu ifadeleri kesin bir dille yalanladı. Öte yandan ünlü ilahiyatçı Nihat Hoca'nın doktoru Ersin Günay; yaptığı açıklamada "Değerli profesörümüz Nihat Hatipoğlu sağlığına kavuştu." ifadelerini kullanmıştı. Şimdi Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu da oldukça merak ediliyor...

SON DAKİKA HABERİ: Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun doktorundan kritik açıklama! Corona virüs...

daha önceki açıklamasında "Aslında çok dikkatli olmama rağmen koronaya yakalandım. Doktorların teşhisi böyle. Süreçle ilgili birkaç uyarıda bulunmak istiyorum en azından, belki size faydası olur. Dostlar. Lütfen işi ciddiye alın. Şakaya gelir yanı yok. Bende sıtma ve ateşle başladı. Sonra mafsal ağrıları bunu takip etti. Tabii bir de iştahsızlık. Bademciklerimdeki iltihaba yorduğum için danışarak antibiyotiğe başladım. Ama 8 gün geçmesine rağmen bir gram düzelme olmadı" diyerek hastalığını anlatmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun doktorundan kritik açıklama! Corona virüs...

Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hoca, sağlığına kavuştu." açıklamasında bulunarak sevenlerine müjdeli haberi verdi. Ülkemizin yetiştirdiği en iyi ilahiyat profesörleri arasında yer alan , oldukça dikkat etmesine rağmen corona virüse yakalandığını hastalığı ağır geçirdiğini belirtmişti. Durumu kötüleşen Nihat Hoca, hastanede tedavi altına alınmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun doktorundan kritik açıklama! Corona virüs...

Günlerdir sağlık durumu hakkında açıklama yapmayan 'nun doktoru açıklama yaptı. Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hatipoğlu hoca sağlığına kavuştu" notuyla instagram'da bir fotoğrafı paylaştı.

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SON DAKİKA HABERİ: Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun doktorundan kritik açıklama! Corona virüs...
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