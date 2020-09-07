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| Kıskançlık kavgası nedeniyle eşine dehşeti yaşatmıştı! Dehşetin detayları ortaya çıktı!

Dün 'da eşi D.'yi 9 yerinden bıçaklayan eş D. hakkında haberi geldi. Pazar gecesi saat 2 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi, Atmaca Sokak'ta meydana gelen olayda Orhan D. eşinin telefonuna bakmak istemiş, Melek D. ise izin vermeyince tartışma başlamıştı. Yaşanan tartışma sonucu büyük kavgaya dönüşmüş ve mutfaktan alınan bıçak ile Orhan D. eşi Melek D.'yi 9 yerinden bıçaklamıştı. Olayın ardından yaralı eş hastaneye kaldırılırken Orhan D. ise polis ekiplerince tutuklanmıştı. Kanlı biten olayın ardından Orhan D. hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor…

Giriş Tarihi: 7.9.2020 14:54 ABONE OL
SON DAKİKA| Kıskançlık kavgası nedeniyle eşine dehşeti yaşatmıştı! Dehşetin detayları ortaya çıktı!

Kadına şiddetin bir örneği olan 'da yaşanan dehşetten haberi geldi. D.'nin eşi D.'yi kıskanması sonucu 9 yerinden bıçaklamasının ardından son gelişmeler yakından takip ediliyor. "Arayanın kim olduğunu söylemeyince bıçakladım" diyen Orhan D. ve Melek D.'den son dakika haberleri…

KISKANÇLIK KAVGASINDA SON DURUM!

Kıskançlık krizi nedeniyle eşini 9 yerinden bıçaklayan Orhan D. tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Orhan D., çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

İşte son gelişmeler…

SON DAKİKA| Kıskançlık kavgası nedeniyle eşine dehşeti yaşatmıştı! Dehşetin detayları ortaya çıktı!

Olay, geçen pazar saat gece 02.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi, Atmaca Sokak'ta meydana geldi. İki çocuğunun annesi eşi D.'nin kendisini aldattığından şüphelenen D., eşinin telefonuna bakmak istedi.

Melek D.'nin buna karşı çıkması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çocukların odalarında uyuduğu sırada Orhan D., mutfaktan aldığı bıçakla, eşi Melek D.'yi 9 yerinden bıçakladı. Olayın ardından Melek D., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Orhan D. ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

SON DAKİKA| Kıskançlık kavgası nedeniyle eşine dehşeti yaşatmıştı! Dehşetin detayları ortaya çıktı!

"ARAYANIN KİM OLDUĞUNU SÖYLEMEYİNCE BIÇAKLADIM"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan D.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde karısını bir süredir sosyal medyada açtığı sahte hesapla takip ettiğini ve kıskançlık yüzünden bıçakladığını itiraf eden Orhan D.'nin, "Ben eşimin uzun süredir beni aldattığını düşünüyordum. Olay gecesi biz uyurken gece 01.00 gibi telefonu çaldı. Kalktı ilk başta telefonu açmak istemedi. Ben telefonu açmasını isteyince, açtı ve karşı taraftan bir erkek sesi geldi. Sonra telefonu kapattı. Ona arayan kişinin kim olduğunu sorduğum zaman bana 'söylemeyeceğim' dedi. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Tartışma sırasında ben kendime hakim olamadım ve bıçakladım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

SON DAKİKA| Kıskançlık kavgası nedeniyle eşine dehşeti yaşatmıştı! Dehşetin detayları ortaya çıktı!

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen D., çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

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SON DAKİKA| Kıskançlık kavgası nedeniyle eşine dehşeti yaşatmıştı! Dehşetin detayları ortaya çıktı!
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