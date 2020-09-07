Zeynep Şenpınar'ı öldüren Selim Ahmet Kemaloğlu'nun 'deliyim' oyunu tutmadı

Polis ekiplerince yapılan incelemede Şenpınar'ın bir arkadaşına, "Ahmet ile net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" yazılı mesajı attığı ortaya çıkmıştı.



Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından 'İki cana kıydınız, gözünüz aydın' paylaşımı yaptığı belirlenmişti.

Muğla'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun cinsel suçlar dahil 14 sabıkası çıktı | Video