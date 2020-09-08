Banka aracından 4,5 milyon çalan zanlı yakalandı

Ankara'da para nakil görevlisi olarak çalışan Ayhan B., çalıştığı bankanın nakil aracından 4,5 milyon lirayı alarak kayıplara karışmıştı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kısa sürede çalışanın kimliğini tespit ett. Bugün ise zanlı yakalandı.

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YAKALANMASI İÇİN EKİP OLUŞTURULDU

Dün Yenimahalle ilçesinde, çalıştığı bankanın nakil aracından bir miktarı döviz karşılığı yaklaşık 4,5 milyon lirayı çalarak kaçan güvenlik görevlisi Ayhan B'nin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü gasp ve hırsızlık büro amirlikleri bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu.

İSTANBUL CİVARINDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Zanlının olay yerinden kaçmak için kullandığı ve abisine ait olduğu belirlenen 06 JV 629 plakalı aracın izini süren ekipler, Ayhan B'nin en son İstanbul yolu civarında olduğunu belirledi.

ZANLI ÇALDIĞI PARA İLE YAKALANDI

Firari güvenlik görevlisinin yakınlarının temaslarını da takibe alan polis ekipleri, Ayhan B'nin Etimesgut ilçesinde abisi S.B. ve bir arkadaşının yardımı ile temin ettiği günübirlik kiralık evde saklandığını belirledi. Ekipler dün Ayhan B'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Zanlı saklandığı evde banka nakil aracından çaldığı iki çantadaki 4,5 milyon lira ile yakalandı. Zanlının çaldığı paradan 50 dolar harcadığı da tespit edildi.

ÇALDIĞI PARA İLE İŞ KURACAKMIŞ

Ayhan B'nin ilk ifadesinden iş yerinde huzursuz olduğu ve kendine ait güneş enerji sistemleri üreten bir firma kurmak istediği, sermayesi olmadığı için parayı çaldığını itiraf ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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