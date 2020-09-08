Günlük vaka sayısı bin 700’ü aştı

SAĞLIK Bakanlığı, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre son 24 saatte 103 bin 925 Kovid-19 testi yapıldı. 57 kişi hayatını kaybetti, 1703 kişiye hastalık tanısı konuldu. Ağır hasta sayısı 1118 oldu. 1047 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 252 bin 152'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.6 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak" paylaşımını yaptı. ANKARA