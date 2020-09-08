Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayından son dakika haberi: Ümitcan Uygun'un kız arkadaşı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde flaş gelişme!

'daki olayından haberi: 'un kız arkadaşı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde flaş gelişme!

haberi...Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada epey yakın uyandıran gerçek adı olan 'ın ölümünde flaş bir gelişme yaşandı. ATV ekranlarında , Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin detayları seyircilere aktardı. Edinilen son dakika bilgisine göre; Aleyna Çakır'ın tırnağında erkek DNA'sı bulundu. İşte Sema Esen (Aleyna Çakır) ölümüne ilişkin son detaylar...

Giriş Tarihi: 8.9.2020 11:40 Son Güncelleme: 8.9.2020 11:41 ABONE OL
Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayından son dakika: Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde flaş gelişme!

İntihar ettiği iddia edilen 'ın birlikte yaşadığı sevgilisi tarafından ölesiye dövüldüğü biliniyordu. İntihar ettiği süsü verildiği bilinen genç kızın ailesi kızlarının hayat dolu olduğunu ve intihar etmeyeceğini söylerken sosyal medyada dayak yediği görüntüler ortaya çıkmıştı. Edinilen bilgisine göre; Aleyna Çakır'ın derin dokuya nüfuz edecek kadar tırnak içlerinde deri artıkları yani erkek DNA'sı bulundu. Kuvvetli bir mücadele sonucunda bu izlerin ortaya çıktığı stüdyoda ifade edildi. İşte son dakika gelişmeleri...

ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN FLAŞ!

, Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin son gelişmeleri aktarıyor...

Müge Anlı'da son dakika! Vahşet görüntüleri ile Türkiye'de gündem olan genç kızın cesedinde şok erkek DNA'sı | Video

Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayından son dakika: Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde flaş gelişme!

ALEYNA ÇAKIR OLAYINDA NELER OLMUŞTU?

Daha hayatının baharında olan 'ın ölüm haberi hem ailesini hem de arkadaşlarını hüzne boğdu. Aleyna Çakır'ın cansız bedenini sevgilisi buldu fakat daha sonra ortaya çıkan video, söz konusu ölümün intihar değil cinayet olabileceği konusunda soru işaretlerini içinde barındırıyor. Ümitcan Uygun'un sevgilisi Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra videoya çektiği görülüyor. Facebook'ta soyadlarını aynı yapan sevgililerin, birlikte yaşadığı ifade ediliyor. Olay gecesi Ümit'in arkadaşlarıyla Aleyna'nın evinin önünde toplandıkları, alkol aldıkları ve sabaha karşı da Aleyna'nın ölüm haberinin geldiği iddia ediliyor.

İntihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır neden öldü? Aleyna Çakır'ı darp eden sevgilisi Ümitcan Uygun'un videosu ortaya çıktı | Video

Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayından son dakika: Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde flaş gelişme!
Ailesi yüzünden intihar eden Aleyna'nın ailesiyle arasının iyi olduğu, yakın arkadaşı tarafından ifade ediliyor. Ayrıca Aleyna'nın sevgilisi Ümitcan Uygun, Kırşehir'deki cenaze törenine de katılmadı. Yakınları tarafından kafanı topla denilerek şehir dışına gönderilen Ümitcan Uygun, hem kendisinin hem de Aleyna'nın Instagram hesaplarını da kapattı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayından son dakika haberi: Ümitcan Uygun'un kız arkadaşı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde flaş gelişme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA