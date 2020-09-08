Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayından son dakika haberi: Ümitcan Uygun'un kız arkadaşı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde flaş gelişme!

İntihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır'ın birlikte yaşadığı sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından ölesiye dövüldüğü biliniyordu. İntihar ettiği süsü verildiği bilinen genç kızın ailesi kızlarının hayat dolu olduğunu ve intihar etmeyeceğini söylerken sosyal medyada dayak yediği görüntüler ortaya çıkmıştı. Edinilen son dakika bilgisine göre; Aleyna Çakır'ın derin dokuya nüfuz edecek kadar tırnak içlerinde deri artıkları yani erkek DNA'sı bulundu. Kuvvetli bir mücadele sonucunda bu izlerin ortaya çıktığı stüdyoda ifade edildi. İşte son dakika gelişmeleri...
Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin son gelişmeleri aktarıyor...
Müge Anlı'da son dakika! Vahşet görüntüleri ile Türkiye'de gündem olan genç kızın cesedinde şok erkek DNA'sı | Video
ALEYNA ÇAKIR OLAYINDA NELER OLMUŞTU?
Daha hayatının baharında olan Aleyna Çakır'ın ölüm haberi hem ailesini hem de arkadaşlarını hüzne boğdu. Aleyna Çakır'ın cansız bedenini sevgilisi Ümitcan Uygun buldu fakat daha sonra ortaya çıkan video, söz konusu ölümün intihar değil cinayet olabileceği konusunda soru işaretlerini içinde barındırıyor. Ümitcan Uygun'un sevgilisi Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra videoya çektiği görülüyor. Facebook'ta soyadlarını aynı yapan sevgililerin, birlikte yaşadığı ifade ediliyor. Olay gecesi Ümit'in arkadaşlarıyla Aleyna'nın evinin önünde toplandıkları, alkol aldıkları ve sabaha karşı da Aleyna'nın ölüm haberinin geldiği iddia ediliyor.
İntihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır neden öldü? Aleyna Çakır'ı darp eden sevgilisi Ümitcan Uygun'un videosu ortaya çıktı | Video