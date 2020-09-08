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ŞOK 9 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta kataloğunda neler var?

Haftanın kataloğu yayınlandı. Kataloğun ilk sayfasında dikkat çeken ürünler listesinde züccaciye, mutfak araç gereçleri, elektronik aletler yer alıyor. Özellikle ev hanımlarının ihtiyaçları doğrultusunda satışa çıkacak olan indirimli ürünler listesi 9 Eylül’den 15 Eylül tarihine kadar devam edecek. Peki 9 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte muhteşem fırsatlarıyla bu haftanın ŞOK aktüel ürünler indirimleri…

Giriş Tarihi: 8.9.2020 08:39 Son Güncelleme: 8.9.2020 08:40 ABONE OL
ŞOK 9 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel ürünlerde DEV FIRSATLAR! Yeni haftanın indirimli ürünler listesi müşterilerinin talepleri doğrultusunda ilerliyor. Evinizin ihtiyaçları için uygun ve kaliteli fırsatlarıyla her hafta yeni kataloğunu yayınlanan ŞOK indirimli ürünler listesi merak ediliyor. Bu hafta Alpina 3'lü Cam Ankastre Set 1.079 TL, Rowell 32" Led Televizyon 799 TL ve Camlı Sarkıt Avize 32,95 TL'den satışa sunulacak. Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte indirimli tam liste

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! 9- 15 EYLÜL ŞOK KATALOĞU

Şok aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste halinde yayınlandı. Her hafta yeni ürünleri tüketicisiyle buluşturan markette bu hafta kaçırılmayacak fırsat ürünleri yer alıyor. İşte 9 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam listesi

ŞOK 9 EYLÜL 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Alpina 3'lü Cam Ankastre Set 1.079 TL

Rowell 32" Led Televizyon 799 TL

Camlı Sarkıt Avize 32,95 TL

Raks Saç Düzleştirici 54,90 TL

Sinbo Tost Makinesi 149 TL

Teba Elektrikli Cezve 59,90 TL

Everest Wifi Güvenlik Kamerası 199 TL,

Asonic Karaoke Mikrofon 59,90 TL

Asonic HDMI Kablo 12,95 TL

Paşabahçe Casablanca Bardak 355 cc 2,99 TL

S-Link Dalga Koruma Adaptörü 39,95 TL

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ŞOK 9 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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