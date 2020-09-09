İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? Flaş haber! İşten işçi çıkarma yasağı ne zaman kalkacak?

Pandemi sürecinde uygulanan işten çıkarma yasağı ile ilgili olarak yeni gelişmeler yaşanmış ve salgının istihdama etkilerini minimuma indirmek amacıyla meclise sunulan kanun teklifinin ardından kurulda bazı değişiklikler de yasalaşmıştı. 17 Nisan tarihi itibarıyla geçici yasa maddesi olarak uygulamaya geçen bu düzenlemenin üç aylık sürecinin geçtiğimiz ay sona ereceği bilinirken süre bir ay daha uzatılmıştı. Buna göre, İşçi çıkarma yasağı ne zaman sona erecek, yeniden uzatılacak mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte tüm gelişmeler…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Pandemi sürecinde geçici yasa olarak uygulamaya geçen işten çıkarma yasağı, sona ereceği tarih yaklaştıkça işveren ve çalışanların konuya ilişkin araştırmaları da hız kazanmış oldu. Buna göre; gelen son açıklamada kısıtlamanın Eylül ayında kaldırılacağı bildirilmişti. Geçici yasanın yeniden uzayıp uzamayacağı ise merak ediliyor.