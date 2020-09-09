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Adana'da market işleten kadını darp ettikten sonra kaçan şahıs yakalandı

'ın 19 Mayıs Bulvarı'nda 10 yıldır market işleten 'e, markete müşteri gibi girdikten sonra sözlü tacizde bulunup darp eden Kürşat Z. olayın ardından gözaltı alınmış, daha sora nöbetçi savcı tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

İHA
Giriş Tarihi: 9.9.2020 09:06 Son Güncelleme: 9.9.2020 09:46 ABONE OL
Market işleten kadını darp ettikten sonra kaçan şahıs yakalandı

'e, markete müşteri gibi girdikten sonra sözlü tacizde bulunup darp eden Kürşat Z. olayın ardından gözaltı alınmış, daha sora nöbetçi savcı tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

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Market işleten kadını darp ettikten sonra kaçan şahıs yakalandı

Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan Gültekin, şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösterirken, işletmiş olduğu marketi de kapatmıştı.

Market işleten kadını darp ettikten sonra kaçan şahıs yakalandı

Olayın kamuoyunda geniş yer bulmasının ardından Gültekin'in yeniden ifadesine başvurulurken, zanlı Kürşat Z. hakkında ise yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Market işleten kadını darp ettikten sonra kaçan şahıs yakalandı

ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu çalışma sonucunda Kürşat Z.'nin izine Adana'da rastlanıldı.

Market işleten kadını darp ettikten sonra kaçan şahıs yakalandı

Adana emniyeti ile gerçekleşen irtibatta Kürşat Z. Konya - Adana seferi yapan bir otobüste gözaltına alındı. Zanlının ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Adana'da market işleten kadını darp ettikten sonra kaçan şahıs yakalandı
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