Adana'da market işleten kadını darp ettikten sonra kaçan şahıs yakalandı

Elif Gültekin'e, markete müşteri gibi girdikten sonra sözlü tacizde bulunup darp eden Kürşat Z. olayın ardından gözaltı alınmış, daha sora nöbetçi savcı tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Muğla'da akıllara durgunluk veren olay! Markete girip kadına saldırdı | Video