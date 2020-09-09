Şarköy sallandı İstanbul hissetti

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında dün gece saat 00.57'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre Marmara Denizi'nin 9.9 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı İstanbul'dan da hissedildi. Bu arada Malatya'nın Pütürge ilçesi de dün saat 13.44'te 4.6 büyüklüğünde depremle sarsıldı. 15 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, il genelinde hissedildi. AFAD, 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından saat 15.39'da 4.2 büyüklüğünde yeni bir deprem daha kaydedildiğini açıkladı. Yine Pütürge merkezli son deprem ise 16.21'de yaşandı. 10.1 kilometre derinlikte tespit edilen depremin büyüklüğü 4.1 olarak duyuruldu.