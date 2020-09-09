Son dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silah sesleri! Gözaltılar var

İstanbul Şişli'deki Çağlayan Adalet Sarayı önünde hareketli anlar yaşandı. Yaklaşık 10 el silah sesi duyuldu. Silah seslerinin duyulması üzerine polis alarma geçti. Bu sırada adliye önünde büyük bir panik meydana geldi.

4 kişinin gözaltına alındığı bilgisi var.

Son dakika: Çağlayan Adliyesi'nin önünde silah sesleri! İşte yaşanan panik ve olay yerinden ilk görüntüler | Video

Bu sırada adliye önünde bulunanlar büyük panik yaşadı.

CİNAYET DAVASI SONRASI BİRBİRİNE GİRDİLER

ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavga hareketli anların yaşanmasına neden oldu.



Olay Çağlayan İstanbul Adalet Sarayı önünde saat 17.00 sıralarında silah sesleri duyuldu. Adliye önünde görevli polisler silahlarını çekerek alarma geçti. Çevredekiler ise bu sırada büyük panik yaşadı. Polis silah seslerin geldiği alana yöneldi. Polis 4 kişiyi gözaltına alırken yaralanan bir kişi ambulansa hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Ufuk K. , Yüksel K. , Cebrail K. ve Yahya G. polis merkezine götürülürken yapılan incelemede, 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinayet davası sonrası tarafların adliye önünde birbirine girdikleri belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.