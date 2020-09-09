SON DAKİKA: İstanbul'da hissedilen Marmara Depremi sonrası flaş açıklama! "Bu deprem daha büyük bir depremi..."

Dün gece Marmara Denizi'nde meydana gelen ve İstanbul ile Tekirdağ'da hissedilen deprem sonrası vatandaşlar, bu depremin şiddetli bir depremi tetikleyip tetiklemeyeceği ve hangi fay hattı üzerinde olduğunu araştırmaya başladı. Uzmanlar da, yaşanan 4.2'lik depremin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. atv canlı yayınına katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Her meydana gelen deprem, büyük deprem gelecekmiş gibi bir beklenti geliyor. Ama bu deprem ana kol üzerinde değild. Yani kuzey Anadolu Fayı'nın tam üzerinde değil. Güneyinde kalıyor. Sistem olarak aynı olsa bile ana fay üzerinde değil. Bu iyi bir haber. Daha önceki, aylar önce aynı bölgede deprem meydana gelmişti. Bu depremleri meydana getiren fay, Kuzey Avrupa fayı ile kesişiyor. Paralellik arz etmiyor. Bu depremler şunu söylüyor. Bu fayın canlı olduğu gösteriyor. Yani depreme iyi hazırlanın diyor.