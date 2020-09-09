Son Dakika Haberi: Marmara Denizi’nden korkutan deprem! Tekirdağ ve İstanbul’da deprem hissedildi

İstanbullular gece Tekirdağ depremi ile sarsıldı. Özellikle İstanbul Avrupa Yakası'nda yoğun olarak hissedilen ve vatandaşlar kısa süreli bir paniğe sebep deprem, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika bilgisine göre gece saat 00:57'de gerçekleşti. Merkez üssü Marmara Denizi olan depremin Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine uzaklığı 8.21 km olarak kaydedilirken İstanbul'a uzaklığı ise 136.71 km olarak kaydedildi. İşte son dakika deprem haberi ve AFAD ile Kandilli verilerine göre son depremler listesi…
İstanbul'da hissedilen deprem ile ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…
Son dakika! Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi! İşte son bilgiler | Video
MARMARA DEPREMİ DETAYLARI
Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.3'lük depremin ardından 01:06'da 2.9, 01:08'de 2.2 şiddetinde artçı depremler meydana geldi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Tekirdağ. Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
İstanbul Valiliği: "Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir."
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 8, 2020
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Marmara Denizi, 8.21 km. Sarköy (Tekirdag)
Tarih-Saat : 09.09.2020, 00:57:23 TSİ
Enlem : 40.6886 N
Boylam : 27.4096 E
Derinlik : 9.91 km
Detay : https://t.co/LTZakU96d6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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