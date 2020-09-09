Son Dakika Haberi: Marmara Denizi’nden korkutan deprem! Tekirdağ ve İstanbul’da deprem hissedildi

İstanbullular gece Tekirdağ depremi ile sarsıldı. Özellikle İstanbul Avrupa Yakası'nda yoğun olarak hissedilen ve vatandaşlar kısa süreli bir paniğe sebep deprem, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika bilgisine göre gece saat 00:57'de gerçekleşti. Merkez üssü Marmara Denizi olan depremin Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine uzaklığı 8.21 km olarak kaydedilirken İstanbul'a uzaklığı ise 136.71 km olarak kaydedildi. İşte son dakika deprem haberi ve AFAD ile Kandilli verilerine göre son depremler listesi…

TEKİRDAĞ'DA KORKUTAN DEPREM! İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

İstanbul'da hissedilen deprem ile ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

Son dakika! Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi! İşte son bilgiler | Video