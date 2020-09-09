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Son Dakika Haberi: ’nden korkutan ! ve ’da deprem hissedildi

Son dakika haberi… gece Şarköy’de meydana gelen ile sallandı. Saat 00:57’de gerçekleşen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.1 ile olarak kaydedilirken Kandilli Rasathanesi’nin geçtiği bilgiye göre deprem 4.3 büyüklüğünde gerçekleşti. Yaşanan sarsıntı İstanbul’da da hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından pek çok paylaşım yaptı, #deprem etiketi Twitter’da bir numaralı gündem madde oldu. İşte AFAD ve Kandilli verileri ile İstanbul’da da hissedilen Marmara depremi ile ilgili son dakika detayları ve 9 Eylül son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 9.9.2020 07:15 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Marmara Denizi’nden korkutan deprem! Tekirdağ ve İstanbul’da deprem hissedildi

İstanbullular gece depremi ile sarsıldı. Özellikle Avrupa Yakası'nda yoğun olarak hissedilen ve vatandaşlar kısa süreli bir paniğe sebep , AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika bilgisine göre gece saat 00:57'de gerçekleşti. Merkez üssü olan depremin Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine uzaklığı 8.21 km olarak kaydedilirken İstanbul'a uzaklığı ise 136.71 km olarak kaydedildi. İşte son dakika deprem haberi ve AFAD ile Kandilli verilerine göre son depremler listesi…

TEKİRDAĞ'DA KORKUTAN DEPREM! İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

İstanbul'da hissedilen deprem ile ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

Son dakika! Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi! İşte son bilgiler | Video

Son Dakika Haberi: Marmara Denizi’nden korkutan deprem! Tekirdağ ve İstanbul’da deprem hissedildi

MARMARA DEPREMİ DETAYLARI

'nde meydana gelen 4.3'lük depremin ardından 01:06'da 2.9, 01:08'de 2.2 şiddetinde artçı depremler meydana geldi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun . Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Valiliği: "Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir."

Son Dakika Haberi: Marmara Denizi’nden korkutan deprem! Tekirdağ ve İstanbul’da deprem hissedildi

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Son Dakika Haberi: Marmara Denizi’nden korkutan deprem! Tekirdağ ve İstanbul’da deprem hissedildi

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Son Dakika Haberi: Marmara Denizi’nden korkutan deprem! Tekirdağ ve İstanbul’da deprem hissedildi
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