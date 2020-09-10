Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 9 Eylül 2020 Milli Piyango Online ile Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama nasıl yapılır?

Sayısal Loto'nun yeni dönemdeki on yedinci çekilişi gerçekleştirildi. Henüz tüm rakamları doğru tahmin eden kimsenin olmaması nedeniyle devreden ikramiye 59.445.333 TL'ye yükseldi. Rekor olarak nitelendirilen bu ödüle sahip olmanın hayallerini kuranlar için meraklı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı en çok araştırılan konuların başında yer aldı. 9 Eylül 2020 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranına bu başlık altından erişebilir ve bilet numarasını yazarak sorgulama yapabilirsiniz. İşte 9 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!
Sayısal Loto'nun dün akşam noter huzurunda gerçekleştirilen büyük çekilişin ardından kazandıran numaralar merak konusu oldu. 9 Eylül Sayısal Loto sonuçları ve bilert sorgulama motoru için ayrıntılaır inceleyiniz.
9 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
Çılgın Sayısal Loto'nun 17. çekilişi ardından belirlenen şanslı rakamlar şu şekilde; 1-21-29-41-44-72 joker 86
BÜYÜK ÖDÜL 60 MİLYON TL'Yİ AŞTI
Milli Piyango'nun Çılgın Sayısal Loto oyununda bu akşam büyük ödül miktarı 60 milyon 68 bin 162 TL olarak belirlendi.
ÇILGIN SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLGİLER
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.