Corona virüsü belirtileri nelerdir? Yüksek ateş, boğaz ağrısı dışında KOVİD-19 hastalığı belirtileri ile ilgili yeni keşifler!

10 Eylül itibariyle, dünya çapında 900.000'e yakın insan, koronavirüsün neden olduğu yüksek derecede bulaşıcı solunum yolu hastalığı olan COVID-19 hastalığından öldü. Neredeyse hiçbir ülkede detaylı otopsiye müsaade edilmediği için bu yüz binlerce insanın kesin ölüm nedeninin corona virüs olup olmadığı bilinmiyor. Kesin olan tek gerçek ise, ölenlerin büyük çoğunluğunun ikinci bir ciddi kronik hastalığı olduğu…

Bu durum, kronik hastalığı olmayan birinde KOVİD-19'un ölümcül sonuca neden olmayacağı anlamına gelmese de tüm dünyada bilimin ve doktorların kabul ettiği gerçek, kronik hastalığı ve ileri yaşta olanların risk altında olduğudur. Virüsün neden olduğu sağlık sorunları, ilk ortaya çıktığı 2019 aralık ayından bu yana sürekli olarak değişiyor. Kimiz ağır belirtiler hafiflerken, hayati risk taşımayan belirtiler de ortaya çıkıyor. Corona virüsü belirtilerinin şiddeti kişiden kişiye değişse de, belirtiler genel olarak aynı şekilde ortaya çıkıyor.