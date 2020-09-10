Sanatçı Halil Kumova hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Halil Kumova, bir film çekimi için bulunduğu Malatya'da rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çekimleri devam eden 'Zalo' adlı sinema filminde rol alan 64 yaşındaki usta oyuncu Halil Kumova, setteyken aniden rahatsızlandı. Kumova, set görevlileri tarafından Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Duran kalbi çalıştırılarak yoğun bakıma alınan oyuncunun burada kalbi tekrar durunca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 23 Mart 1956'da Bursa'da doğan oyuncu Halil Kumova, uzun süre Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sözleşmeli çalıştıktan sonra 2000 yılında İstanbul'a yerleşti. Bu tarihten itibaren film ve dizilerde oynayan Kumova, şimdiye kadar 100'e yakın film ve dizide rol aldı.