Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 12 Eylül 2020 Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Aktif 2 fay hattının uzanış doğrultusunda yer alan ülkemizde söz konuş fay hatlarında meydana gelen anlık kırılmalar sonucunda birbirinden farklı şiddetlerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Malatya Pörtürge ve Iğdır illerimizde en son meydana gelen şiddetli depremlerin ardından vatandaşlarımız son dakika deprem bilgilerine sahip olmak adına Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? Şeklinde sorularla 12 Eylül Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesine ulaşmaya çalışıyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (12 EYLÜL 2020 CUMARTESİ)

12 Eylül 2020 Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri şöyle;