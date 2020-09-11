Hak, hukuk, kanun dinlemiyorlar

Beşiktaş Belediyesi, hiçbir gerekçe göstermeksizin taşeron firmada şoför olarak çalışan 12 işçiyi, 31 Ağustos'ta cep telefonlarına gönderdikleri kısa bir mesajla işten çıkarttı. İşçiler, işten neden çıkartıldıklarını öğrenmek ve haklarını aramak için Beşiktaş Belediyesi önünde bir araya gelerek 10 gündür eylem yapıyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağının, 2 ay daha uzatıldığını söyleyen işçiler, haklarını arayacaklarını ifade etti. İşine dönmek istediğini söyleyen Abdurrahim Kargı, "Hiçbir gerekçe sunulmadan 12 arkadaşımızın işine son verdiler" dedi. Mikail Paşa da "Garaj amirimiz hiçbir iş yapmamasına rağmen aylık 14-15 bin lira maaş alıyor. Oğlu bile bu birimde çalışırken biz neden ortada kaldık. Şefin tüm yakınları, akrabaları bu birimde çalışıyor" diye konuştu. İHA