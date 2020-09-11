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Son dakika: Zehir tacirlerine geçit yok! Dev eroin operasyonu

’da Narkotim ekipleri bir tırda 185 kilogram eroin ele geçirdi. Vali , emniyet güçlerini tebrik etti.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 11.9.2020 18:38 Son Güncelleme: 11.9.2020 19:13 ABONE OL
Son dakika: Zehir tacirlerine geçit yok! Dev eroin operasyonu

Şanlıurfa Emniyeti başarılı bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Şanlıurfa- Diyarbakır otoyolunda durdurulan Bir tırda 481 paket içerisinde 185 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalandı.


Urfa valisi Abdullah Erin

Urfa valisi Abdullah Erin, bu başarılı operasyonu yapan emniyet ekibini sosyal medyadan bir mesaj yayımlayarak kutladı.

ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK
Vali Erin :"İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekiplerimizce, Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda durdurulan bir tırda, 481 paket halinde 185 kilogram Eroin maddesi ele geçirilmiş, yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Zehir tacirlerine geçit vermeyen Emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum."dedi

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Son dakika: Zehir tacirlerine geçit yok! Dev eroin operasyonu
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