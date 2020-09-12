65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları hangi illerde var? 65 yaş üstü kısıtlama olan iller hangileri? İşte yasaklı iller listesi

İZMİR

65 yaş ve üstü vatandaşların, mahallelerine en yakın semt pazarı, markette alışverişlerini sabah 10.00-12.00 saatleri arasında yapmalarına karar verildi. Bu yaş grubuna, birinci derece yakınlarının hariç düğün, taziye gibi toplu bulunulan yerler yasak. Toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatleri arasında kullanacaklar.

KOCAELİ

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda önemli kararlar alındı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen "Covid-19 İl Değerlendirme Toplantısı"nda Kocaeli genelinde geçerli olmak üzere korona virüs salgınında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni kısıtlama kararları alındı. Bugün itibari ile geçerli olacak kısıtlamalar kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar 6.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına karar verildi.65 yaş üstü vatandaşlar, hastaneden taburcu olup evine dönerken, hekime randevusu olan veya hekim raporu almaları durumunda kendisi veya eşinin birinci derece yakınlarının cenazesine katılmak için, cenaze nakline refakat etmek için, il dışından gelmiş olup asıl ikametine dönmek için toplu taşıma araçlarını kullanabilecekler.

İl genelinde kurulan gıda, giyim, sosyete pazarı gibi tüm semt ve ilçe pazarları, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro, konser, gösteri merkezi gibi yerlere girişleri yasaklanan 65 yaş üştü vatandaşlar, 1. derece yakını olmayan vatandaşların asker uğurlamaları, düğün, nişan, nikah, kına gecesi, kız isteme, sünnet gibi toplu etkinlik ve organizasyonlarına katılamayacak.

ÇANKIRI

Çankırı'da 65 yaş üstü vatandaşlara, saat 11.00'den sonra pazar yasaklandı

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, koronavirüs önlemleri kapsamında, saat 11.00'den sonra 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar yerlerine girişlerinin yasaklandığını açıkladı.

Çankırı İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı, Vali Abdullah Ayaz başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Ayaz, toplantı sonrası alınan kararları Twitter hesabından açıkladı. Koronavirüs nedeniyle kentte vaka sayıları ile ölüm oranlarında artış yaşandığına dikkat çeken Vali Ayaz, kamu sağlığının korunması amacıyla yeni kararlar aldıklarını belirtti. Vali Ayaz, şunları kaydetti:

"Kendilerini daha iyi koruyabilmemiz için saat 11.00'den sonra 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın pazar yerlerine girişleri yasaklanmıştır. Nikah işlemleri, düğün törenleri öncesinde yapılacak olup, düğün sırasında nikah kıyılmayacaktır. Şehir içinde yer alan piknik alanlarında mangal yakılmasının yasak olduğunu tekrar hatırlatıyoruz. Kendimiz ve sevdiklerimiz için lütfen kurallara uyalım. Kaybettiklerimizi geri getiremeyiz ancak yeni kayıpları alacağımız tedbirlerle engelleyebiliriz."

KİLİS

Kilis Valiliği tarafından 65 yaş ve üstü kişilerin, düğün, kına, nişan, nikah, sünnet merasimi etkinliklerine katılmalarını yasakladı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında toplanarak bir dizi karar aldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı şöyle, " Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakınları haricinde annesi, babası, kardeşi, anneannesi, babaannesi, 65 yaş ve üstü kişilerin, düğün, kına, nişan, nikah, sünnet merasimi etkinliklere katılmalarının yasaklanmasına, alınan karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi" ifadesine ver verildi.

GİRESUN

Yurt genelinde Covid-19 vakalarındaki artışın ardından Giresun'da da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bazı kısıtlamalar getirildi. Buna göre akrabalarının dışında toplu merasimlere katılamayacak olan 65 yaş üstü vatandaşlar akraba merasimlerine ise en fazla 1 saat katılabilecekler.

Giresun Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali vekili Mehmet Fikret Çavuş Başkanlığında toplanarak 65 yaş ve üstü vatandaşların salgından korunması için yeni kararlar aldı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanların 18.08.2020 tarihinden itibaren 07.00-10.00 ile 16.00-18.30 saatleri arasında toplu taşım araçlarını kullanamayacakları belirtilirken istisnai durumların bu kısıtlamadan muaf olacağı belirtildi.

BALIKESİR

Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, salgınla ilgili son durumu değerlendirdi.

Toplantıda alınan kararlara göre, düğünlerde yakın temasta bulunabilme riski dolayısıyla bütün düğünlerin süreleri en fazla 3 saat olacak.

Ayrıca, düğünlerde müzik yayını en geç saat 23.00'te sonlandırılacak. Düğün konvoylarında mümkün olduğunca az sayıda araç bulundurulacak, araçların içinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecek.

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, birinci ve ikinci derece akrabalarına ait olanlar dışındaki düğünlere katılamayacak. Bu grupta yer alan kişiler, 16.00-20.00 saatlerinde pazar yerlerine giremeyecek.

BURSA

65 yaş üstündeki kişilerin 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklandığı belirtildi. Ayrıca, söz konusu kişilerin semt pazarı ve pazar yerlerinde kalabalık olmayan 08.00- 14.00 saatlerinde bulunmalarına, bu zaman dilimi dışında girişleri yasaklandı. Birinci ve ikinci derece yakınları hariç düğün, nişan, nikah, sünnet gibi etkinliklere, mevlit ve dua merasimleri ile toplu organizasyonlara katılmaları da yasaklandı.