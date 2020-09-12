Lerzan Mutlu ile Seren Serengil arasındaki gerilim tırmanıyor

10 Ağustos akşamı, Gülşah Saraçoğlu, Lerzan Mutlu ve menejeri ile birlikte Gülşah Saraçoğlu'nun atölyesinde bir ödül gecesine gitmek üzere hazırlanıyorlardı. Serengil'den Lerzan Mutlu'nun isim ve soy isminin açıkça zikredildiği bir ses kaydı Saraçoğlu'na geldi.

Saraçoğlu, ses kaydını ortamda açınca ve ortamda bulunan herkes ses kaydını ve tüm küfürleri duydu.

Lerzan Mutlu'nun ağlamaya başlamasıyla, atölyede bulunan herkesin şok olduğu öğrenildi. Ortamdaki herkes şikayetin ardından dosyada tanık olarak ifade verdi.

İŞTE O SES KAYDI

SABAH o ses kaydının içeriğine ulaştı. Ses kaydında, Serengil 'Lerzan Mutlu or… benim anneme hakaret etti. Senin de bundan sonra o f..... onunla görüşmemen gerekiyordu Gülşah çünkü o f...., herkes onu biliyor onunla alakalı kimse bana söylemedi yani' şeklinde ifadeler yer alıyor.

AVUKAT SABAHA KONUŞTU

Lerzan Mutlu'nun avukatı Burak Temizer, "Ağza dahi alınmayacak, hele de bir kadının bir kadına karşı hiçbir hal ve şart altında kullanmaması gereken bu ifadeler, küfürler ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde şikayetçi olduk ayrıca 400.000 TL lik tazminat davası da açacağız" dedi.