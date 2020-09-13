İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Mekanı 'uyuşturucu showroomuna' çevirmişler...

Uyuştucu İstanbul Emniyet Müdürlüğü "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusunda Şişli İlçesi'nde çalışmalar yürüttü. Şişli İlçesi Dolapdere Caddesi'nde şüphe üzerine durdurulan Marvan K. ve Muhanad Abdullah S.E.M. isimli kişilerin üzerinden beş parça halinde toplam ağırlığı 2 gram gelen afyon sakızı ele geçirildi.

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UYUŞTURUCU MADDE VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Ardından Şişli İlçesi Bozkurt Mahallesi'nde bulunan bir adrese Emniyet mensupları baskın yaptı. Bu baskında 15 parça toplam ağırlığı 95.4 gram gelen afyon sakızı, 670 tramadol hap, 63 extacy hap, 7 wotrey hap, 0.90 gram marihuana, 975 lira, 90 Libya Dinarı, 1 Dolar para ele geçirildi. Ayrıca baskın yapılan yerdeki şüphelilerin her birinin üzerinde geçersiz ibaresi bulunan 250 Euro, 350 lira ve 100 Dolar ele geçirildi.

ALTI KİŞİ TUTUKLANDI BİR KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Adreste bulunan zanlılardan Shebeddin Samir M.S., Gihad A., Ziyad Taher A., Asad Mohamed A.O. ve Mohamed Omar E.S.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Türm şüpheliler adli makamlara sevk edildi aralarında Muhanad Abdullah S.E.M. adli şahıs adli makamlarca serbest bırakılırken, altı şüpheli tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.