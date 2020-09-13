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Haberler Yaşam Haberleri Jessica May kimdir? Maria ile Mustafa dizisi oyuncusu Jessica May kaç yaşında, nereli?

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ATV’nin yeni dizisi Maria ile Mustafa bugün yeni bölümüyle seyirciyle buluşuyor. Başrollerini , Hilmi Cem İntepe, Tamer Levent bulunduğu, yönetmenliğini Faruk Teber’in üstlendiği ve senaryosunu Birol Elginöz’ün kaleme aldığı dizi drama, romantik aşk formatıyla izleyenlerin seyrine sunuluyor. Diğer yandan dizinin başrol oyuncularından birisi olan Jessica May ile ilgili biyografik bilgiler dizi izleyicileri tarafından öğrenilmek istenerek Jessica May kimdir, kaç yaşında, ? Sorularıyla araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Jessica May kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 13.9.2020 23:42 Son Güncelleme: 13.9.2020 23:43 ABONE OL
Jessica May kimdir? Maria ile Mustafa dizisi oyuncusu Jessica May kaç yaşında, nereli?

ATV ekranlarında bugün seyirciyle buluşacak heyecanla bekleniliyor. Yönetmenliğini Faruk Teber'in senaryosunu Birol Elginöz'ün üstlendiği drama, romantik aşk formatlı dizinin başrol oyuncularında olan 'e ilişkin bilgiler diziyi izleyecek olanlar tarafından Jessica May kimdir, kaç yaşında, ? Sorularıyla merak edilerek araştırılıyor. Peki, Jessica May kimdir, kaç yaşında, nereli?

JESSICA MAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İşte Jessica May'e ilişkin tüm biyografik bilgiler…

Jessica May kimdir? Maria ile Mustafa dizisi oyuncusu Jessica May kaç yaşında, nereli?

Jessica May (d. 5 Aralık 1993 Paranacity, Brezilya), Brezilyalı oyuncu ve model.

HAYATI VE KARİYERİ

5 Aralık 1993 tarihinde Brezilya'nın Paranacity şehrinde öğretmen bir anneden ve çiftçi bir babadan dünyaya gelmiştir. Annesi Maria Aparecida May ve babası Rogerio Drociunas'tır. Rogerio adında bir erkek kardeşi vardır. 15 yaşında çiftliğinden ayrılarak Sao Paulo şehrine yerleşmiş ve modellik yapmaya başlamıştır. Dizi sektörüne Türkiye'de Yeni Gelin ile başlayan May, kariyerine 2019 yılında Dert Bende filmini çekerek devam etmiştir. İstanbul'da düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week defilesinde tasarımcı Çiğdem Akın'ın kampanya yüzü olmuş, 2018 yılında da Paris Hilton ve ünlü Türk modellerle Dosso Dossi Fashion Show defilesinde model olarak yer almıştır.

Jessica May kimdir? Maria ile Mustafa dizisi oyuncusu Jessica May kaç yaşında, nereli?

KİŞİSEL HAYATI

30 Haziran 2018'de fotoğrafçı Hüseyin Kara ile Brezilya'da evlendi.

HAYIRSEVERLİK

Otizm farkındalık gününde 'Onların Gözünden' projesi kapsamında otizmli çocuklara poz vererek otizm derneklerine destek oldu. Ayrıca 2018'de Denizli'de dikilmek üzere 2000 fidan bağışladı. May, 2019 yılında Geleceğin Güçlü Kadınları projesinde üniversiteli kız çocuklarına burs toplanması için podyuma çıktı.

Jessica May kimdir? Maria ile Mustafa dizisi oyuncusu Jessica May kaç yaşında, nereli?

FİLMOGRAFİ

Televizyon dizileri

2017-2018 - Yeni Gelin - Bella Bozok - Başrol oyuncusu - Show TV
2020 - Maria ile Mustafa - Maria - Başrol oyuncusu - ATV

Filmler

2019 - Dert Bende - Pelin - Başrol oyuncusu

Jessica May kimdir? Maria ile Mustafa dizisi oyuncusu Jessica May kaç yaşında, nereli?

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Jessica May kimdir? Maria ile Mustafa dizisi oyuncusu Jessica May kaç yaşında, nereli?
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