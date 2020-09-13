Pendik'teki cinayetin şüphelisi yakalandı! Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı...

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptığı çalışmaların sonucunda şüpheli Murat E.'yi 11 Eylül Cuma günü Kartal'da yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin 11 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Polis yaptığı soruşturmada tanık ifadelerine başvurdu ve sokak çalışması yaptı.