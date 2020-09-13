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'teki cinayetin şüphelisi yakalandı! Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı...

'te 38 yaşındaki Alper Yıldırım'ın silahla vurularak öldürülmesi olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheli Murat E.'yi 11 Eylül Cuma günü Kartal'da yakaladı. Şüphelinin Alper Yıldırım'ın iş arkadaşı olduğu ve 11 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.Şüphelinin olayın ardından koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.9.2020 11:41 Son Güncelleme: 13.9.2020 11:44 ABONE OL
Pendik'teki cinayetin şüphelisi yakalandı! Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı...

Olay, 29 Ağustos tarihinde saat 21.45 sıralarında Ramazanoğlu Mahallesi, Kaynarca Caddesi, Yücelen Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Alper Yıldırım ve iş arkadaşı Murat E.(26) arasında tartışma çıktı. Daha sonra çıkan kavgaya dönüşen tartışmada Alper Yıldırım , Murat E., tarafından silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yıldırım kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Pendik'teki cinayetin şüphelisi yakalandı! Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı...

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptığı çalışmaların sonucunda şüpheli Murat E.'yi 11 Eylül Cuma günü Kartal'da yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin 11 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Polis yaptığı soruşturmada tanık ifadelerine başvurdu ve sokak çalışması yaptı.

Pendik'teki cinayetin şüphelisi yakalandı! Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı...

Şüpheli Murat E. ve Alper Yıldırım'ın iş arkadaşı olduğunu belirledi. Şubede işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli Murat E., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelinin olayın ardından koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Pendik'teki cinayetin şüphelisi yakalandı! Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı...
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