İŞKUR TYP numarası nedir? TYP numarası nasıl alınır?

Yılın her döneminde yapılan İŞKUR TYP personel alımı başvuruları yapılmaya devam ediyor. İlanlara yoğun ilgi gösteren on binlerce vatandaş, başvuru işlemleri sırasında çeşitli konulara ilişkin de bilgi edinmeye çalışıyor. Bunlardan birisi de İŞKUR TYP numarası durumunda. TYP başvuru numarası hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. TYP numarası nedir, nasıl alınır?

İŞKUR TYP NEDİR?

İŞKUR sayfasında TYP , şu ifadelerle tanımlanmıştır:

"İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır."

TYP NUMARASI NEDİR?

Başvuru yapacak adayların en çok araştırdığı soru bu oldu. TYP numarası , her TYP ilanı için verilen numaradır. Başvuru yapacak adaylar, TYP başvuru sayfasında TYP numarasının üzerine tıklayacak ve yeni açılacak pencerede BAŞVUR butonuna tıklayarak müracaatını yapacak.

esube.iskur.gov.tr adresine gidip iş arayan kısmından giriş yaptıktan sonra üst menüde bulunan ONLİNE İŞLEMLER kısmına tıklayın.

Açılan sayfada ARA butonuna tıkladığınızda TYP ilanları karşınıza çıkacaktır. Burada , SEÇ kısmının altında bulunan numara TYP numarasıdır. Bu numaraya tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Not: TYP sayfasında ilan aramak için numara girmenize gerek yoktur. Sadece il seçimi yaparak ARA butonuna tıklayabilir , ilanlara gidebilirsiniz.