Afyonkarahisar'da cinayetle biten toz kavgasının şüphelisi Isparta'da yakalandı

Ö.A. evden tabancasını alıp, işçilere ateş açtı. İşçilerden Özkan Tokay ve E.Ö. (28) mermiyle vurularak, işçi F.T. (15) ile aile üyeleri N.A. (35), M.A. (16) ve E.A. (14) aldıkları darbelerle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

