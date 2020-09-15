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'da cinayetle biten toz kavgasının şüphelisi 'da yakalandı

'ın Dinar ilçesinde, inşaat halindeki binanın yanındaki evde oturan aile ile inşaat işçileri arasında gürültü ve toz nedeniyle çıkan, Özkan Tokay'ın (21) ölümü, 3'ü çocuk 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın firari şüphelisi Ö.A. (40) 'da yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 10:38 Son Güncelleme: 15.9.2020 10:38 ABONE OL
Afyonkarahisar'da cinayetle biten toz kavgasının şüphelisi Isparta'da yakalandı

Stadyum Mahallesi Tarla Sokak'ta 13 Eylül saat 18.00 sıralarında yaşanan olayda, inşaat halindeki bir binanın yanındaki evde yaşayan Ö.A., gürültü ve toz nedeniyle inşaattaki işçiler ile tartışmaya başladı. Tartışmaya Ö.A.'nın aile üyeleride katıldı. Tartışma demir sopalar ve taşların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Afyonkarahisar'da cinayetle biten toz kavgasının şüphelisi Isparta'da yakalandı

Ö.A. evden tabancasını alıp, işçilere ateş açtı. İşçilerden Özkan Tokay ve E.Ö. (28) mermiyle vurularak, işçi F.T. (15) ile aile üyeleri N.A. (35), M.A. (16) ve E.A. (14) aldıkları darbelerle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Afyonkarahisar'da cinayetle biten toz kavgasının şüphelisi Isparta'da yakalandı

Vücuduna 3 mermi isabet ettiği belirlenen Özkan Tokay, ambulansla götürüldüğü Dinar Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Bacağından yaralanan E.Ö. Devlet Hastanesi'ne, F.T. Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. N.A., M.A. ve E.A. ise Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi oldu.

Afyonkarahisar'da cinayetle biten toz kavgasının şüphelisi Isparta'da yakalandı

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan Ö.A.'nın yakalanması için polis çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.A.'nın 'da olduğunu belirledi. Ö.A. saklandığı adreste, operasyonla yakalandı. Şüphelinin saklanmasına yardım eden 2 kişi de gözaltına alındı. Ö.A. ve 2 kişi, işlemlerinin ardından Dinar Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilecek.

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Afyonkarahisar'da cinayetle biten toz kavgasının şüphelisi Isparta'da yakalandı
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