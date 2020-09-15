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Boğaz'da sürüklenen yük gemisi son anda durabildi

'nda sürüklenen yük gemisi limanda demirli olan tekneye çarpmadan son anda durabildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.9.2020 00:23 Son Güncelleme: 16.9.2020 00:23 ABONE OL
Boğaz'da sürüklenen yük gemisi son anda durabildi

İstanbul Boğazı'ndan geçen 70 metre uzunluğundaki "İ. Şengül" adlı yük gemisi, Kuruçeşme açıklarında saat 22.00 sıralarında akıntıya kapılıp sürüklenmeye başladı. Geminin kaptanı hemen Kıyı Emniyeti'nden yardım çağrısında bulundu. Kıyıya yaklaşan yük gemisi, son anda durarak limanda demirli olan tekneye çarpmaktan kurtuldu. Kısa sürede olay yerine Kıyı Emniyeti Kurtarma 7 römorkörü ve KIYEM 4 botu yardıma geldi. Römorkör yardımıyla yarım saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çekilen gemi Kumkapı açıklarında demirletildi.

Boğazda sürüklenen yük gemisi son anda durabildi | Video

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Boğaz'da sürüklenen yük gemisi son anda durabildi
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