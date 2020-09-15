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'da karantinadaki yaşlı çift evlerine uyarı yazısı astı

'nun Yeniçağa ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan yaşlı çift, kapılarına bunu belirten yazı asarak duyarlılık örneği gösterdi.

AA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 11:43 ABONE OL
Bolu'da karantinadaki yaşlı çift evlerine uyarı yazısı astı

Alınan bilgiye göre, Hamzabey köyü Karabeyler Mahallesi'nde ikamet eden Fazlı Y. (70) ile eşi, Kovid-19'a yakalandı.

Tedavileri evde devam eden çift, bahçe kapısına "Karantinadayız, tel örgüden içeriye girmek yasak." yazısı astı.

Duyarlılık örneği sergileyen çift, çevredikilerin takdirini topladı.

Fazlı Y, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Kendilerini ziyarete gelenlerin hastalığa yakalanmaması için bahçe kapısına uyarı yazısı astıklarını belirten Fazlı Y, "Bu, kul hakkı, bunun için böyle bir uyarı yazısı asma ihtiyacı duyduk." dedi.

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Bolu'da karantinadaki yaşlı çift evlerine uyarı yazısı astı
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