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Gazeteci hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 15.9.2020 ABONE OL
Gazeteci Osman Akkuşak hayatını kaybetti
Yeni Şafak gazetesindeki yazılarıyla tanınan usta gazeteci ve yazar Osman Akkuşak (89), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün akşam vefat etti. Eğitimci yönünün yanı sıra çok sayıda makale ve inceleme yazısı bulunun Akkuşak'ın cenaze namazı, bugün saat 15.30'da Fatih Camisi'nde kılınacak. Bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) "İlim ve Sanat Eserleri Bürosu" başkanlığı görevini de üstlenen Akkuşak bini aşkın makale ve incelemeye imza attı. Akkuşak'ın yazıları "İstanbul Ekspres", "Son Telgraf", "Adalet", "Zafer", "Dünya", "Tercüman", "Son Havadis", "Zaman", "Güneş", "Ortadoğu", "Yeni Şafak" ve "Türkiye" gazetelerinde okurlarla buluştu.
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Gazeteci Osman Akkuşak hayatını kaybetti
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