SON DAKİKA HABERİ! Otizmli gence dayak atmıştı! Utanç verici olayda flaş gelişme!

8 Mart tarihinde İstanbul Avcılar'ın Cihangir mahallesinde yaşanan otizmli gencin darp edilmesi olayına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yüzde 76 engellilik raporu bulunan Taha Alper adlı gencin Avcılar'da bulunan Cihangir mahallesinde Okan Metin adlı şahıs tarafından dövülmesi olayının sonrasında darp görüntülerinin sosyal medyada yayılarak büyük tepki uyandırması sonucunda Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı talimat vererek otizmli Taha Alper'i darp eden şahıs 2. kez gözaltına alınmıştı. 1,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan şahsın bugün Küçükçekmece 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen yargılamasında flaş bir karara imza atıldı.

SON DAKİKA! OTİZMLİ GENCE DARP OLAYINDA FLAŞ GELİŞME!

Duyanları şoke eden otizmli gencin darp edilmesi olayıyla ilgili son dakika detayları şöyle;