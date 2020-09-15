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SON DAKİKA HABERİ! atmıştı! Utanç verici olayda flaş gelişme!

İstanbul’un Avcılar ilçesi Cihangir mahallesinde 8 Mart günü meydana gelen yüzde 76 engelli raporu bulunan ’in darp edilmesi olayında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 8 Mart tarihinde otizmli Taha Alper’in Avcılar Cihangir mahallesinde adlı şahıs tarafından darp edilmesinin ardından çekilen görüntülerin sosyal medyada büyük tepki toplaması sonrası Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla atan şahıs ikinci defa gözaltına alınmış ve 1,5 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılmıştı. Bugün Küçükçekmece 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan şahısla ilgili flaş bir karara varıldı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

DHA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 19:01 Son Güncelleme: 15.9.2020 19:02 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Otizmli gence dayak atmıştı! Utanç verici olayda flaş gelişme!

8 Mart tarihinde İstanbul Avcılar'ın Cihangir mahallesinde yaşanan otizmli gencin darp edilmesi olayına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yüzde 76 engellilik raporu bulunan adlı gencin Avcılar'da bulunan Cihangir mahallesinde adlı şahıs tarafından dövülmesi olayının sonrasında darp görüntülerinin sosyal medyada yayılarak büyük tepki uyandırması sonucunda Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı talimat vererek otizmli Taha Alper'i darp eden şahıs 2. kez gözaltına alınmıştı. 1,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan şahsın bugün Küçükçekmece 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen yargılamasında flaş bir karara imza atıldı.

SON DAKİKA! OTİZMLİ GENCE DARP OLAYINDA FLAŞ GELİŞME!

Duyanları şoke eden otizmli gencin darp edilmesi olayıyla ilgili son dakika detayları şöyle;

SON DAKİKA HABERİ! Otizmli gence dayak atmıştı! Utanç verici olayda flaş gelişme!

1,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Avcılar'da yüzde 76 engelli raporu bulunan, otizmli 'i darp ettiği iddiasıyla hakkında 1.5 yıla kadar hapis cezası istenen 'e 10 ay hapis cezası verildi. Bu ceza hafifletici nedenler göz önüne alınarak 6 aya indirildi. Mahkeme sanığın tutuklanmasına gerek olmadığına karar verdi.

Olay, 8 Mart günü Cihangir Mahallesi'nde meydana gelmişti. Okan Metin, yüzde 76 engelli raporu bulunan Taha Alper'i dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınmış ve ardından sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.

SON DAKİKA HABERİ! Otizmli gence dayak atmıştı! Utanç verici olayda flaş gelişme!

"KENDİSİNİ SAVUNABİLECEK DURUMDA"

Dayak ardından çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası tepkiler büyüyünce Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile ikinci kez gözaltına alınan , "Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı basit yaralama" suçundan tutuklandı. Hakkında 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Metin'in avukatı, davanın açıldığı Küçükçekmece 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurarak tahliye kararı verilmesini isteyerek, itirazda bulundu.

Mahkemenin isteği üzerine Küçükçekmece Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edilen otizmli genç için "Beden ve ruh bakımından kendisini savunabilecek durumda" raporu verildi.

SON DAKİKA HABERİ! Otizmli gence dayak atmıştı! Utanç verici olayda flaş gelişme!

Mahkeme bu rapor üzerine sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve iki gün ikametine yakın karakola imza vermesi koşuluyla 23 Mart günü tahliye kararı verdi. Ailenin avukatı Bakırköy nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye kararı ve adli tıp raporuna itirazda bulundu. Otizmli 'in annesi Zeliha Yıldırım, bu karara itiraz ederken, 19 yaşındaki çocuğunun henüz okuma-yazma bilmediğini motor kaslarının gelişmediğini, dikkat eksikliği, zeka geriliği sorunları nedeniyle İstanbul Üniversitesi'nden yüzde 76 ağır engelli raporu bulunduğunu hatırlatmıştı.

SON DAKİKA HABERİ! Otizmli gence dayak atmıştı! Utanç verici olayda flaş gelişme!

DAVA BAŞLADI

Otizmli çocuğu dövdüğü gerekçesi ile tutuklanan ancak, itiraz üzerine tutuksuz yargılanmasına karar verilen 'in 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis istemi ile yargılanmasına bugün Küçükçekmece 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Pandemi nedeniyle az sayıda izleyicinin alındığı duruşmada sanık ve kız arkadaşı otistik gencin 'Hişt' diyerek tacizde bulunduğunu öne sürdü. Yaklaşık 2 saat süren duruşma sonunda sanığa darp uçundan 10 ay hapis cezası verilirken bu ceza da hafifletici nedenler göz önüne alınarak 6 aya indirildi.

SON DAKİKA HABERİ! Otizmli gence dayak atmıştı! Utanç verici olayda flaş gelişme!

Sanığın tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tutuklanmasına gerek olmadığı kaydedildi. Otistik gencin annesi duruşma sonunda avukatı ile yaptığı açıklamada karara itiraz edeceklerini bildirdi. Anne Zeliha Yıldırım, haksızlık ile karşı karşıya olduklarını seslerini duyuramadıklarını belirterek gözyaşlarını tutamadı.

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SON DAKİKA HABERİ! Otizmli gence dayak atmıştı! Utanç verici olayda flaş gelişme!
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